ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha

A suíço-sueca ABB anunciou três novos contratos com a alemã Vulcan Energy para eletrificar as instalações do Projeto Lionheart, que visa produzir até 24 mil toneladas de hidróxido de lítio monohidratado por ano, extraído de água salobra do subsolo do Alto Rio Reno, na Alemanha, onde está o maior depósito europeu do metal.

Totalizando €46 milhões, os contratos preveem a eletrificação da planta de extração de lítio da Vulcan Energy em Landau, da unidade central de beneficiamento em Frankfurt e dos poços de extração. O escopo inclui a aquisição de comutadores de baixa, média e alta tensão, transformadores, inversores de frequência, além de equipamentos para prevenir quedas de energia e proteger sistemas.

Também prevê serviços de engenharia, projeto técnico e comissionamento do sistema, que vai garantir o fornecimento de eletricidade estável a partir da rede de 110 kV para os processos realizados nas instalações do Lionheart, inclusive os processos da usina de energia geotermal prevista, que deve disponibilizar entre 275 e 560 GWh descarbonizados por ano, parte usados na produção de lítio.

No comunicado em que anunciaram a novidade, as empresas deixaram claro que a assinatura dos contratos era condição para a obtenção do financiamento do Lionheart. "Estamos a criar um modelo robusto para a produção de lítio, capaz de acompanhar o mercado e descarbonizar a cadeia de baterias em grande escala", disse Cris Moreno, diretor-presidente da Vulcan Energy. "A expertise e os sistemas da ABB nos dão a segurança necessária para escalar nossas operações."

A celebração dos contratos decorre de um memorando de entendimento assinado entre as empresas em abril de 2024. Na época, o acordo previa a união de ABB e Vulcan Energy para conceber, otimizar e consolidar projetos de eletrificação e automação para os processos de extração, beneficiamento e produção de energia ligados à extração e beneficiamento do lítio.

"O Lionheart é um modelo de como energia limpa e eletrificação caminham juntas", disse Björn Jonsson, gerente global de negócios de Mineração e Materiais da ABB. "Estamos construindo as bases para uma cadeia de baterias mais forte, em um momento crucial da transição para a mobilidade limpa."