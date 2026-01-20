Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul

Plataforma fortalece atuação no estado e projeta expansão regional com foco em municípios fora dos grandes centros urbanos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/01/2026 às 13h27
DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul
Imagem de rawpixel.com no Freepik

A DEV10, plataforma especializada em soluções para o setor de foodservice e que comporta as ferramentas Pedidos10, Comanda10, Entregas10 e Eventos10, tem registrado avanços significativos em Santa Catarina, buscando consolidar sua presença no estado e traçando planos para expandir sua atuação para as demais localidades da região. A estratégia da empresa tem como foco a interiorização, apostando em modelos de franquia com forte vínculo local.

De acordo com Deivid Sant’ana, CEO da plataforma, o crescimento da empresa no Sul do Brasil tem superado as projeções iniciais. "O desenvolvimento constante está concretizando nossas projeções muito rapidamente. Além disso, estamos conseguindo buscar mais franqueados e revendedores, fazendo com que nossos serviços cheguem a mais lugares do país", afirma.

A experiência catarinense tem servido como modelo para a expansão da marca em outras localidades. Sant’ana destaca que o ticket médio na região é o dobro de outras áreas atendidas pela empresa, o que reforça o potencial do estado. "Santa Catarina nos mostrou que funciona, e Jacundá (PA) provou que a dinâmica é replicável em outras regiões. Ter capilaridade é a estratégia que utilizamos", explica.

A interiorização dos serviços tem se mostrado uma oportunidade estratégica para a empresa, que aposta na atuação de empreendedores locais como diferencial competitivo.

"O maior desafio é encontrar quem está na ponta, alguém que viva na região e use esse fator para atender os estabelecimentos e manter o relacionamento mais próximo", pontua o CEO. Ele acrescenta que o modelo oferece margem de lucro e suporte contínuo por parte da empresa.

Ele ressalta ainda que, em São Joaquim, na Serra Catarinense, a chegada da Pedidos10 em março de 2024 marcou o início de uma operação que rapidamente conquistou espaço entre consumidores e restaurantes.

A franqueada Karine Israel Waltrick, por exemplo, já acumula prêmios de desempenho, impulsionada pelo relacionamento próximo com os parceiros comerciais e pela oferta de vantagens competitivas, como promoções sazonais e suporte personalizado.

Waltrick atribui o resultado à estratégia de regionalização. "O franqueado é um empreendedor da própria cidade, que conhece a cultura, os eventos e até as particularidades gastronômicas da região. Isso permite criar campanhas e parcerias que fazem sentido para aquele público, fortalecendo o vínculo com os consumidores e gerando resultados consistentes", contextualiza.

O cenário favorável em Santa Catarina é reforçado por dados do setor. Um levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), divulgado pelo portal ND Mais, aponta que o mercado de franquias cresceu 19,1% em 2024 no estado, com faturamento superior a R$ 13,7 bilhões no acumulado anual.

Já a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviço anunciou que a economia catarinense registrou crescimento de 4,7% no mesmo período, superando os 3,8% de 2023.

Para Sant’ana, o comportamento do consumidor catarinense tem sido determinante para o avanço das plataformas de delivery nos últimos anos. "Após a pandemia, os serviços de entrega vieram para ficar. Já é um hábito entre os consumidores catarinenses o uso destes aplicativos", observa.

O executivo também projeta um futuro promissor para a marca, com foco no amadurecimento sustentável e fortalecimento das operações já existentes.

"Nosso objetivo é continuar expandindo para novas regiões, consolidando as que já atuamos e crescendo com consistência e força. Não queremos abrir uma cidade apenas por abrir, mas estar intimamente ligados a cada lugar onde encontramos um empreendedor disposto a vestir nossa camisa e defender esse desenvolvimento", reitera.

Além da expansão comercial, o CEO destaca o papel da tecnologia como agente de transformação no setor de alimentação. "Buscamos gerar oportunidades para empreendedores locais e fortalecer o comércio das cidades onde atuamos. Acreditamos que a tecnologia é um meio de aproximar pessoas, negócios e consumidores, criando um ecossistema sustentável e de impacto positivo em cada região. Esse é o nosso maior diferencial", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.dev10.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mixtou
Tecnologia Há 1 hora

Ergonomia pode elevar em até 18% a produtividade no trabalho

Ajustes no ambiente de escritório influenciam desempenho e reduzem afastamentos

 John Albuquerque/Wave Productions
Tecnologia Há 1 hora

Tendências de RH para 2026: o que os gestores precisam saber

Para este ano, líderes e gestores de Recursos Humanos devem assumir um papel mais estratégico para transformar e elevar o RH a um novo patamar, uti...
Tecnologia Há 7 horas

VWO e AB Tasty Unem Forças para Redefinir o Futuro da Otimização da Experiência Digital

Everstone Capital investe capital adicional substancial para a criação de uma plataforma em escala

 Andrea Piacquadio
Tecnologia Há 20 horas

IA impulsiona o planejamento B2B no início do ano

A IA tornou-se central no planejamento estratégico B2B, deixando de ser experimental e passando a apoiar decisões operacionais, comerciais e de rel...

 www.freepik.com
Tecnologia Há 23 horas

Leilões de veículos crescem e ampliam alertas a golpes

Com o aumento da participação de pessoas físicas em leilões, crescem também as tentativas de fraude. Leiloeiro oficial explica como identificar gol...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.58 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Dor crônica: tratamento correto evita anos de sofrimento
Geral Há 2 minutos

Aberto prazo para recursos da votação para Comitê Editorial da EBC
Tecnologia Há 18 minutos

DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul
Entretenimento Há 33 minutos

Inhotim projeta Minas Gerais no cenário internacional
Turismo Há 48 minutos

Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,16%
Euro
R$ 6,29 +0,96%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,273,20 -2,85%
Ibovespa
166,375,90 pts 0.93%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias