A inteligência artificial (IA) tem ocupado um papel cada vez mais relevante no planejamento estratégico das empresas B2B no início do ano, período tradicionalmente marcado pela definição de metas, alocação de recursos e revisão de processos. A tecnologia deixou de ser restrita a projetos experimentais e passou a integrar decisões operacionais, comerciais e de relacionamento com clientes.

Pesquisas acadêmicas indicam que a incorporação de IA nos processos empresariais, contribui para ampliar a capacidade analítica das organizações, especialmente em ambientes caracterizados por grande volume de dados e múltiplas variáveis de decisão. No segmento B2B, em que os ciclos de compra são mais longos e envolvem diferentes interlocutores, essa capacidade tem sido aplicada para antecipar demandas, identificar padrões de comportamento e apoiar o planejamento de médio e longo prazo.

Estudos também apontam que o uso de IA permite uma leitura mais dinâmica do mercado, superando modelos baseados apenas em dados históricos. Ao analisar informações em tempo real, sistemas inteligentes conseguem ajustar estratégias conforme mudanças no comportamento dos clientes ou nas condições externas, o que tem influenciado diretamente áreas como vendas, marketing e gestão de relacionamento.

Nesse contexto, soluções voltadas à fidelização e à gamificação passaram a incorporar modelos de inteligência artificial para operar de forma integrada ao planejamento B2B. É o caso da LiHai, empresa que atua no desenvolvimento de plataformas baseadas em IA aplicadas à personalização de interações entre marcas e consumidores. A atuação desse tipo de solução reflete uma tendência mais ampla do mercado: o uso de dados comportamentais em fluxo contínuo, para orientar ações estratégicas em tempo real.

A aplicação prática da IA nesse segmento se dá por meio do monitoramento das interações dos usuários ao longo de diferentes canais digitais. Em vez de segmentações fixas, os sistemas ajustam campanhas e jornadas conforme o comportamento instantâneo do cliente, permitindo respostas adaptativas a ações como abertura de mensagens, abandono de carrinho ou mudanças no padrão de navegação. Esse modelo se baseia em aprendizagem contínua, na qual cada interação alimenta os algoritmos e refina as próximas decisões.

Relatórios do setor indicam que esse tipo de abordagem tem sido incorporado ao planejamento B2B, como forma de reduzir ineficiências e aumentar a coerência das jornadas de relacionamento. A integração entre diferentes canais (como e-mail, aplicativos, sites e notificações) também aparece como um fator relevante para garantir consistência na comunicação e melhor aproveitamento dos dados coletados.

Apesar da expansão do uso da IA, análises de mercado destacam que os resultados dependem diretamente da qualidade dos dados, da governança tecnológica e da capacidade das equipes em interpretar e aplicar os insights gerados. A tecnologia, nesse sentido, atua como suporte à decisão, e não como substituição do planejamento estratégico.

Com a consolidação dessas soluções logo no início do ano, a expectativa de analistas é que a inteligência artificial continue a influenciar o planejamento B2B ao longo de 2026, ampliando o uso de modelos adaptativos e baseados em aprendizagem contínua. O movimento reflete uma mudança estrutural na forma como empresas lidam com dados, estratégia e relacionamento em um ambiente empresarial cada vez mais orientado por informação em tempo real.