Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Crescimento empresarial impulsiona adoção de ERP

Estudos de mercado apontam crescimento do uso de ERPs entre pequenas e médias empresas na América Latina. Integração de dados e gestão estruturada ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/01/2026 às 16h52
Crescimento empresarial impulsiona adoção de ERP
Freepick

O avanço das pequenas e médias empresas (PMEs) na América Latina tem impulsionado o mercado de soluções de ERP. A adoção dessas tecnologias cresce entre organizações que buscam integrar processos, melhorar a qualidade das informações e sustentar o crescimento dos negócios, conforme aponta relatório da Fortune Business Insights.

O estudo mostra que o mercado de ERP na América Latina apresenta crescimento contínuo, impulsionado principalmente pelas PMEs, que vêm investindo na digitalização e na integração das áreas. Análise semelhante é apresentada pela Grand View Research, que destaca a modernização da gestão e a busca por maior controle operacional como fatores centrais para a adoção de sistemas ERP na região.

Esse movimento ocorre em um contexto em que o crescimento das empresas amplia a complexidade da gestão. O aumento no volume de transações, no número de clientes e na quantidade de decisões torna mais frequente o uso de múltiplos sistemas e planilhas, cenário associado, segundo análises setoriais, a dificuldades na consolidação de dados e à perda de eficiência operacional.

Nesse ambiente, soluções integradas de gestão passam a ser adotadas como forma de centralizar informações e padronizar processos. O SAP Business One, desenvolvido para pequenas e médias empresas, é apresentado em materiais institucionais como uma plataforma voltada à integração dos principais processos do negócio, com acesso a dados em tempo real e uma visão unificada da operação.

Para Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper, consultoria especializada em SAP Business One e Gold Partner da SAP há mais de 19 anos, a adoção de sistemas integrados costuma ocorrer quando o crescimento começa a pressionar os controles existentes. "A medida que a empresa cresce, os dados passam a ficar distribuídos em diferentes áreas e sistemas. O que observamos é que, sem integração, a tomada de decisão se torna mais lenta e arriscada. O ERP surge como uma resposta à necessidade de consolidar informações e dar mais previsibilidade à gestão", afirma.

No cenário macroeconômico, um estudo realizado no Brasil pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica crescimento econômico moderado em 2026, estimado em cerca de 1,8%. Esse contexto reforça a importância da eficiência operacional e do controle financeiro para empresas em processo de expansão.

Segundo Sallati, esse ambiente influencia diretamente as decisões das empresas. "Em um cenário de crescimento mais controlado da economia, a gestão baseada em dados deixa de ser um diferencial e passa a ser um requisito. As empresas precisam saber exatamente onde estão suas margens, seus custos e sua capacidade de escala", destaca.

De acordo com o Diretor de Operações, a demanda por soluções de ERP está diretamente relacionada à necessidade de estruturar a gestão sem comprometer a agilidade. "O que vemos ao longo dos anos é que empresas que adotam um ERP no momento adequado conseguem sustentar o crescimento com mais controle e segurança, pois passam a tomar decisões baseadas em dados consolidados", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Israel Andrade - Unsplash
Tecnologia Há 17 minutos

Governança comercial entra na pauta das empresas B2B

Governança comercial ganha espaço nas empresas B2B diante do uso intensivo de dados, IA e novas regulações, exigindo mais controle, previsibilidade...

 Tuvis/Reprodução
Tecnologia Há 48 minutos

Emerson Moraes é o novo VP de Vendas da Tuvis

Antigo Solution Sales Director da Microsoft é novo VP Global de Vendas da Tuvis

 Assessoria Dra. Alzira Fernanda Brasil
Tecnologia Há 3 horas

Encontro Regional reúne vereadores Mineiros em Unaí

O Encontro Regional de Vereadores do Noroeste de Minas reuniu parlamentares e autoridades para debater governança, transparência e integração insti...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 22 horas

UniFECAF lança capacitação em ensino inclusivo

Curso é voltado à formação de professores para atuação com alunos com autismo e outras neurodivergências

 Noah Erickson
Tecnologia Há 22 horas

Ranking da ESET revela as maiores ameaças contra o sistema Android em 2025

Levantamento aponta que falhas conhecidas e códigos maliciosos adaptados seguem explorando dispositivos desatualizados e canais inseguros

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
25° Sensação
4.94 km/h Vento
88% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Governança comercial entra na pauta das empresas B2B
Senado Federal Há 4 minutos

Cidadãos ajudam a escrever projetos de lei com ferramenta de inteligência artificial
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova obrigatoriedade de infraestrutura adequada em escolas públicas
Saúde Há 19 minutos

Saúde aumenta vagas do Agora tem Especialistas no Rio de Janeiro
Internacional Há 19 minutos

Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,06%
Euro
R$ 6,23 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,594,51 -0,47%
Ibovespa
164,616,31 pts -0.57%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6928 (15/01/26)
33
44
56
66
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3588 (15/01/26)
03
05
07
08
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias