Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes

"Presidente Trump vai te jogar na cadeia", diz a postagem

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/01/2026 às 16h23

O perfil do departamento de Estado dos Estados Unidos em português fez uma postagem em uma rede social com uma mensagem de ameaça a imigrantes.

O post traz uma imagem com uma foto de Donald Trump e a frase “Envia-os de volta”. A legenda diz:

“Se você vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai te jogar na cadeia e te mandar de volta para o lugar de onde você veio”.

A mesma postagem também foi feita na página do Departamento de Estado em inglês e em espanhol.

ICE

O governo de Donald Trump vem atuando fortemente contra imigrantes. Desde o início de seu segundo mandato, os EUA já deportaram milhares de pessoas de diversas nacionalidades.

A força policial chamada ICE atua em várias cidades prendendo pessoas que estariam supostamente de maneira ilegal no país.

Na semana passada, milhares de pessoas foram às ruas de diferentes cidades dos EUA para protestar contra a atuação do ICE em Minneapolis, que matou a tiros uma cidadã norte-americana de 37 anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 1 dia

Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso

Embaixada estadunidense divulgou lista completa dos 75 países
Internacional Há 1 dia

Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa “produtiva” por telefone

Ligação aponta para uma mudança nas relações entre os dois países
Internacional Há 1 dia

Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis

Homem foi levado para o hospital
Internacional Há 2 dias

EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países

Decisão ocorre após protestos contra política anti-imigração de Trump
Internacional Há 2 dias

Venezuela diz que já libertou 400 presos; oposição e ONGs contestam

Opositores do governo afirmam que prisões são políticas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
25° Sensação
4.94 km/h Vento
88% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Crescimento empresarial impulsiona adoção de ERP
Geral Há 5 minutos

Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor
Tecnologia Há 19 minutos

Governança comercial entra na pauta das empresas B2B
Senado Federal Há 19 minutos

Cidadãos ajudam a escrever projetos de lei com ferramenta de inteligência artificial
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova obrigatoriedade de infraestrutura adequada em escolas públicas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,630,77 -0,46%
Ibovespa
164,674,98 pts -0.54%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6928 (15/01/26)
33
44
56
66
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3588 (15/01/26)
03
05
07
08
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias