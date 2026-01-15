Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso

Embaixada estadunidense divulgou lista completa dos 75 países

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 16h10

Os Estados Unidos suspenderão, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de visto de imigrante para cidadãos de 75 países – entre eles, o Brasil. A medida foi anunciada em comunicado emitido na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos EUA. Vistos de turismo continuarão sendo emitidos.

Além do Brasil, integram a lista países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba, Haiti, Iêmen. Diversos países do continente africano e asiático também foram incluídos.

Já a Argentina, país cujo presidente Javier Milei compartilha de posicionamentos ideológicos similares ao de Trump, não foi incluída na lista.

De acordo com o comunicado, a medida decorre de uma “revisão completa” que vem sendo feitas nas políticas, regulamentos e diretrizes estadunidenses “para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos ou se tornem um encargo público”.

A nota lembra que o presidente Donald Trump “tem deixado claro que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos”.

Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:

  1. Afeganistão
  2. Albânia
  3. Antígua e Barbuda
  4. Argélia
  5. Armênia
  6. Azerbaijão
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Belarus
  11. Belize
  12. Bósnia
  13. Brasil
  14. Butão
  15. Cabo Verde
  16. Camarões
  17. Camboja
  18. Cazaquistão
  19. Colômbia
  20. Costa do Marfim
  21. Cuba
  22. Dominica
  23. Egito
  24. Eritreia
  25. Etiópia
  26. Fiji
  27. Gâmbia
  28. Gana
  29. Geórgia
  30. Granada
  31. Guatemala
  32. Guiné
  33. Haiti
  34. Iêmen
  35. Irã
  36. Iraque
  37. Jamaica
  38. Jordânia
  39. Kosovo
  40. Kuwait
  41. Laos
  42. Líbano
  43. Libéria
  44. Líbia
  45. Macedônia do Norte
  46. Marrocos
  47. Mianmar
  48. Moldávia
  49. Mongólia
  50. Montenegro
  51. Nepal
  52. Nicarágua
  53. Nigéria
  54. Paquistão
  55. Quirguistão
  56. República Democrática do Congo
  57. República do Congo
  58. Ruanda
  59. Rússia
  60. Santa Lúcia
  61. São Cristóvão e Névis
  62. São Vicente e Granadinas
  63. Senegal
  64. Serra Leoa
  65. Síria
  66. Somália
  67. Sudão
  68. Sudão do Sul
  69. Tailândia
  70. Tanzânia
  71. Togo
  72. Tunísia
  73. Uganda
  74. Uruguai
  75. Uzbequistão
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
