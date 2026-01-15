Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa “produtiva” por telefone

Ligação aponta para uma mudança nas relações entre os dois países

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 15h28

Nesta quarta-feira (14), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez , se falaram por telefone e divulgaram breves relatos sobre a conversa em suas redes sociais.

Delcy assumiu a presidência interinamente no início deste mês, após o Exército norte-americano capturar o presidente Nicolás Maduro e levá-lo para os Estados Unidos. Os dois líderes descreveram a conversa como positiva.

A presidente informou que a conversa foi “longa, produtiva e cordial” e que se desenrolou a partir de um marco de respeito mútuo.

“Abordamos uma agenda de trabalho bilateral em benefício de nossos povos, bem como de assuntos pendentes na relação entre nossos governos”, afirmou Delcy.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump afirmou que os dois discutiram temas como petróleo, minerais, comércio e segurança e disse que os Estados Unidos estão ajudando o país latino-americano a “se recuperar”".

“Essa parceria entre os Estados Unidos e a Venezuela será espetacular para todos. A Venezuela, em breve, será grande e próspera novamente, talvez mais do que nunca”, disse o presidente norte-americano.

Invasão

A ligação aponta para uma mudança nas relações entre os dois países. No dia 3, o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores foram levados por militares estadunidenses, sob ordem do governo de Donald Trump, e estão presos em Nova York.

Em pronunciamento à nação após a captura de Maduro, Delcy Rodríguez criticou a ação e disse que a Venezuela não voltaria a ser colônia. Mas, na última semana, o governo venezuelano anunciou que retomaria a agenda de conversas diplomáticas com os Estados Unidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 6 horas

Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis

Homem foi levado para o hospital
Internacional Há 1 dia

EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países

Decisão ocorre após protestos contra política anti-imigração de Trump
Internacional Há 1 dia

Venezuela diz que já libertou 400 presos; oposição e ONGs contestam

Opositores do governo afirmam que prisões são políticas
Internacional Há 1 dia

Mais de 100 crianças já foram mortas em Gaza desde 'cessar-fogo'

Israel aprovou lei que proíbe atuação de 37 organizações humanitárias
Internacional Há 2 dias

Governo brasileiro lamenta mortes no Irã e defende soberania do país

MRE divulgou nota em que afirma acompanhar com preocupação

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
33° Sensação
3.07 km/h Vento
35% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Política Há 13 minutos

Lula reúne STF, BC, PF e Receita para debater combate ao crime
Geral Há 13 minutos

“Fear of the pix”: operação em SP investiga golpe de ingressos falsos
Economia Há 13 minutos

Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026
Economia Há 13 minutos

União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova dedução integral de gastos educacionais de pessoas com deficiência no Imposto de Renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,63%
Euro
R$ 6,22 -0,88%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,212,94 -1,74%
Ibovespa
166,024,58 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias