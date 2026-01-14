Trotes para o 192 do SAMU em Santa Catarina têm redução de quase 5% em 2025

Foto: Divulgação Secom/GovSC

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Catarina registrou 6.538 ligações indevidas, os chamados trotes, em 2025. A redução é de 4,6% em relação a 2024, quando foram registradas 6.856 ligações.

O número representa 0,7% do total de chamados recebidos em 2025, que foi de 914.106 ligações para o 192. A macrorregião do Vale do Itajaí é a que possui maior registro de chamados enganosos, com 1.721 Ligações; seguida da Norte/Nordeste (1.411) e da Grande Florianópolis (907).

“Estamos investindo massivamente na infraestrutura e na melhoria das condições de atendimento do SAMU. No entanto, a população também precisa fazer a sua parte. As falsas solicitações de socorro, ou trotes, sempre serão uma preocupação, pois a principal missão do SAMU é chegar precocemente às vítimas. As ações de orientação que seguimos desenvolvendo contribuíram para a redução desses casos em 2025 e fortalecem a saúde dos catarinenses”, destaca o superintendente de Urgência e Emergência, Marcos António Fonseca.

EducaSAMU alcança 37 mil alunos em 2025

Uma das causas para a redução nos trotes é o Projeto EducaSAMU, realizado em parceria entre Governo do Estado e FAHECE, por meio de campanhas de conscientização nas escolas para a mudança de comportamento. A iniciativa surgiu da necessidade de orientar adolescentes e crianças para o uso adequado do 192, já que os profissionais constataram que boa parte dos chamados partiam desta faixa etária.

“Continuamos expandindo o projeto nas escolas, ampliando o alcance entre crianças e adolescentes para conscientizar sobre a importância de não realizar trotes, garantindo que as linhas telefônicas estejam disponíveis para quem realmente precisa de um atendimento urgente”, declara a diretora-geral do SAMU/Fahece, Carla Birolo Ferreira.

Somente no ano passado, foram visitadas 369 escolas — 12,5% a mais do que em 2024 — contemplando mais de 37 mil alunos em todas as regiões de Santa Catarina. As visitas são realizadas a partir do contato direto dos educadores do SAMU de Santa Catarina com as instituições de ensino, ou partindo das próprias escolas, que podem solicitar e agendar as atividades educativas.

As ações são voltadas ao Ensino Fundamental l e II, Ensino Médio e outras instituições, e incluem palestras com metodologia lúdica, adequadas à faixa etária, e a presença do mascote do SAMU, o Samuca, que realiza teatros educativos favorecendo o aprendizado e a conscientização de forma interativa.

“Em 2025, apesar do aumento geral de 6,82% no número total de atendimentos do SAMU no Estado, observou-se uma redução global de 4,64% nos trotes. Esse resultado é especialmente relevante, pois demonstra que a educação preventiva contribui de forma efetiva para a diminuição de chamadas indevidas, liberando linhas e recursos para atendimentos reais de urgência”, comenta a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP), do SAMU, Camila Nadler.

