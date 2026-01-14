Governo do RS contratará duas empresas para melhorar a comunicação digital com os gaúchos

O governo gaúcho deve lançar nos próximos dias um edital para contratação de serviços especializados em comunicação digital. De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), dentre os objetivos está a ampliação da capacidade de resposta às demandas sociais, com mensagens que cheguem à população de forma ágil, direta e confiável, em um contexto marcado pelo ritmo acelerado das redes sociais.

Por meio de concorrência pública, serão selecionadas duas empresas que atuarão no planejamento, desenvolvimento, implementação e monitoramento de soluções digitais, sob coordenação da pasta. O valor será pago conforme a dinâmica e demanda dos serviços prestados pelas empresas vencedoras da licitação, tendo como limite os R$ 17,7 milhões aprovados pela Assembleia Legislativa para o orçamento de 2026.

A iniciativa começou a ser desenhada em 2023, a partir de estudos técnicos que mapearam as melhores práticas adotadas no País. Essa análise evidenciou a importância do investimento em novas ferramentas para garantir uma comunicação pública eficaz, inclusiva e alinhada aos hábitos da população.

“Assim, o governo do Rio Grande do Sul alinha-se ao governo federal e aos de Estados como Santa Catarina, São Paulo e Bahia, que lançaram licitações semelhantes em 2025”, ressalta o site estado.rs.gov.br. “Comunicação digital robusta democratiza o acesso à informação, tonifica a transparência e amplifica a participação cidadã, tornando-se indispensável para que políticas públicas sejam formuladas e também compreendidas”.

A Secom menciona como exemplo dessa importância o contexto da enchentes de 2024, que atingiram mais de 95% dos municípios gaúchos, deixaram claro que, em momentos de crise, a agilidade e a presença digital tornam-se ainda mais vitais:

“Por semanas, o Estado se viu no epicentro de uma onda de fake news e tentativas de golpes on-line. Com a contratação, a capacidade de combate à desinformação será ampliada. O Estado também terá mais recursos para deslocar, havendo necessidade, equipes para atuar presencialmente em qualquer município gaúcho, aumentando a velocidade do envio de informações confiáveis à sociedade”.

Ainda de acordo com a pasta, a contratação será importante para ampliar o monitoramento das interações em tempo real nas redes sociais, que crescem exponencialmente, e podem ser valiosas em contexto de desastre:

“Esse olhar sistemático representa a etapa ainda não plenamente integrada ao ecossistema digital. É nesses ambientes que se concentra o debate público contemporâneo, onde se manifestam expectativas, percepções, demandas, insatisfações e frustrações da sociedade. A adoção de ferramentas especializadas de monitoramento permitirá ao governo do Estado acompanhar esses sinais de forma ainda mais contínua, qualificada e estratégica, subsidiando a tomada de decisão”.

O lançamento do edital compreende, também, uma série de ações para reforçar a comunicação e que terá impacto direto na segurança da sociedade. Um exemplo é o Protocolo de Comunicação em Eventos Extremos e Desastres, em fase de desenvolvimento por meio de um termo de cooperação com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Finalidades

– Atualização da comunicação digital.

– Alinhamento às melhores práticas nacionais.

– Ampliação da presença no ambiente digital.

– Agilidade na disseminação de informações.

– Fortalecimento da transparência pública.

– Combate mais efetivo à desinformação e às fake news.

– Aumento da capacidade de resposta em desastres.

– Adoção de ferramentas especializadas em monitoramento das interações nas redes sociais.

– Apoio à formulação e compreensão das políticas públicas.

– Ampliação da produção de conteúdos.

– Capacidade de deslocamento de equipes para atuar presencialmente.

– Adoção de tecnologias como inteligência artificial e inteligência de dados.

– Aumento da capacidade de atuação do assistente virtual GurIA.















