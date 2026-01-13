Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IA pode deslocar 300 mi de empregos e valoriza soft skills

Projeções de instituições financeiras e fóruns econômicos indicam que a inteligência artificial acelera a migração de funções técnicas para cargos ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/01/2026 às 15h47
IA pode deslocar 300 mi de empregos e valoriza soft skills
Freepik

O avanço da inteligência artificial generativa pode automatizar o equivalente a 300 milhões de empregos de tempo integral em escala global, segundo projeções financeiras do banco Goldman Sachs. Esse movimento tecnológico, que ganha escala em 2026, força organizações a reestruturarem seus quadros funcionais, substituindo rotinas técnicas repetitivas por processos que dependem exclusivamente de competências humanas e julgamento crítico.

Para mitigar os riscos de obsolescência profissional, empresas em diversos setores adotam plataformas de edtech que utilizam inteligência artificial e gamificação para mensurar e desenvolver habilidades comportamentais. Essa transição estratégica ocorre no fluxo de trabalho diário e visa garantir a competitividade organizacional, transformando o treinamento corporativo em um indicador de desempenho mensurável e orientado por dados.

Automação de tarefas e o deslocamento de funções técnicas

A expansão da inteligência artificial (ia) impacta a estrutura de ocupações em diversos setores produtivos. Segundo dados do World Economic Forum - Future of Jobs Report 2025, estima-se que 39% das competências essenciais dos trabalhadores atuais serão consideradas obsoletas até 2030 devido ao avanço da IA generativa. A tecnologia substitui funções baseadas em processamento de dados e rotinas repetitivas, o que transfere a carga de valor para atividades que exigem julgamento humano e resolução de problemas complexos.

O cenário altera a configuração do mercado de trabalho, em que o diferencial produtivo passa a ser a interação humana estratégica com as ferramentas digitais. Instituições como o Goldman Sachs reiteram que a automação não significa o fim do trabalho, mas uma mudança profunda na natureza das vagas, com foco crescente na supervisão humana sobre sistemas automatizados.

Valorização de soft skills em números

Pesquisas indicam que a produtividade das empresas está ligada à eficiência das habilidades interpessoais de suas equipes. De acordo com um estudo da universidade de Stanford e da Fundação, Carnegie Melon, 75% do sucesso profissional a longo prazo depende do domínio de soft skills, enquanto apenas 25% está relacionado a conhecimentos técnicos.

Startups como a Ludos Pro já estão imersas nesse cenário, utilizando a gamificação e a inteligência artificial para mapear e desenvolver essas competências no ambiente corporativo. A aplicação dessas tecnologias permite que empresas identifiquem traços comportamentais e promovam o aprendizado prático de habilidades humanas de forma escalável e mensurável.

Prioridades de desenvolvimento para os próximos anos

Conforme o Future of Jobs Report 2025 - World Economic Forum, o mercado de trabalho entra em uma fase de consolidação da inteligência artificial. As prioridades globais para o desenvolvimento humano agora focam na "superagência" do colaborador:

  • Pensamento analítico e crítico: permanece como a competência número um, considerada essencial por sete em cada dez empresas. A novidade para 2026 é o foco na detecção de vieses e na validação de resultados gerados por algoritmos.
  • Alfabetização em IA e grandes dados (AI & Big Data): esta habilidade saltou para o topo da lista de crescimento acelerado. Segundo o LinkedIn Workplace Learning Report 2025, 71% dos profissionais de treinamento já integram IA em suas rotinas para personalizar o aprendizado.
  • Resiliência, flexibilidade e agilidade: mantêm-se como o segundo pilar mais buscado. A capacidade de se adaptar a fluxos de trabalho que mudam em ciclos curtos define o talento competitivo na era da automação.
  • Curiosidade e aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning): o mercado agora valoriza o "aprendizado ativo", em que o profissional busca novas formas de resolver problemas que a ia não mapeia.

O impacto econômico do investimento em competências humanas

O investimento em treinamento de competências comportamentais apresenta resultados mensuráveis no faturamento corporativo. Dados da Deloitte revelam que profissões intensivas em habilidades interpessoais crescem a uma taxa 2,5 vezes superior às demais ocupações. A projeção é que, até 2030, as funções que exigem alta capacidade humana representem dois terços de todos os postos de trabalho.

Além disso, a atualização de competências (upskilling) pode gerar um incremento de 5 trilhões de dólares ao PIB global até 2030, conforme análise da PWC. A aplicação de recursos no capital humano visa mitigar os riscos de obsolescência profissional diante da autonomia das máquinas em tarefas técnicas.

Integração entre IA e capacidades cognitivas

A inteligência artificial atua como ferramenta complementar às capacidades cognitivas humanas. Plataformas de tecnologia educacional utilizam dados para identificar lacunas comportamentais em colaboradores e sugerir trilhas de desenvolvimento personalizadas. O objetivo dessas ferramentas é a otimização da performance humana em ambientes de alta tecnologia.

O mercado de trabalho atual utiliza a automação para a execução de processos, enquanto a estratégia e a gestão de crises permanecem sob responsabilidade humana. A integração de IA com o desenvolvimento de competências socioemocionais estrutura o modelo de trabalho focado na produtividade e na sustentabilidade das organizações a longo prazo.

A simbiose entre inteligência artificial e capital humano

O avanço da automação redefine a estrutura de valor das organizações, deslocando o foco da execução técnica para a capacidade de estratégia e gestão interpessoal. Os dados indicam que a viabilidade econômica das empresas na próxima década dependerá da habilidade de integrar ferramentas de inteligência artificial à criatividade e ao julgamento humano.

Nesse cenário, o desenvolvimento contínuo de competências socioemocionais deixa de ser uma opção administrativa e torna-se um pilar de sustentabilidade corporativa. Ao investir em tecnologias que mensuram e aprimoram essas habilidades, como as soluções de gamificação e ia adaptativa, as empresas asseguram não apenas a produtividade imediata, mas a adaptabilidade necessária para os ciclos de inovação que se estendem até 2030. O futuro do trabalho, portanto, é pautado pela eficiência das máquinas e pela liderança das pessoas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Palestra conferência Nacional oab/rj
Tecnologia Há 2 horas

Especialista alerta para o golpe do "Golpe do Falso Gerente"

Criminosos usam informações privilegiadas e engenharia social para induzir consumidores a contratar empréstimos e transferir valores. A advogada es...

 Dimitri de Melo
Tecnologia Há 4 horas

Como a IA está inaugurando a era da "jornada agêntica"

Em nova tese, Dimitri de Melo, especialista em IA pela USP, aponta que o modelo de jornada do consumidor do Google tornou-se obsoleto com a chegada...
Tecnologia Há 6 horas

Plataforma Vitrify é lançada com foco no mercado de crédito privado

Com tecnologia proprietária, a empresa pretende organizar e centralizar informações de forma automatizada, padronizada e transparente

 Pexels
Tecnologia Há 6 horas

Uso excessivo de telas afeta atenção e bem-estar infantil

Estudos internacionais indicam que o uso intensivo de redes sociais está associado a sinais de desatenção e prejuízos ao bem-estar emocional de cri...

 Imagem de senivpetro, no Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Hotelaria fecha 2025 com foco em eficiência e tecnologia

Ao longo de 2025, hotéis brasileiros passaram a revisar processos operacionais e rotinas de gestão de facilities como parte das estratégias para ga...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias