Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Obesidade e lipedema exigem cuidados individualizados

Embora frequentemente tratadas como semelhantes, as duas condições apresentam causas, sintomas e respostas terapêuticas diferentes. Dr. André Minie...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/01/2026 às 14h19
Obesidade e lipedema exigem cuidados individualizados
Imagem de prostock-studio no Freepik

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicados no site Revista Pesquisa Fapesp, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade. Na prática, isso representa que aproximadamente um em cada oito indivíduos, cerca de 12,5% da população global, apresenta um peso significativamente acima do recomendado para a saúde. No Brasil, 59% da população está acima do peso, mas apenas 11% têm um diagnóstico formal, conforme aponta pesquisa do Instituto Datafolha noticiada na revista Veja.

Dr. André Miniello, médico especializado em emagrecimento, lipedema, hipertrofia e longevidade, explica que a obesidade e o sobrepeso aumentam significativamente o risco de doenças crônicas e reduzem a qualidade de vida.

"Vale ressaltar que quando falamos sobre qualidade de vida, estamos englobando tanto o bem estar físico, quanto mental, emocional e social de uma pessoa. Ou seja, consideramos não apenas a ausência de doenças, mas também o quanto ela se sente satisfeita, funcional e realizada em diferentes áreas da vida", acrescenta.

Entre os principais impactos da obesidade e do sobrepeso na saúde, o especialista destaca resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2; hipertensão arterial e dislipidemia; doenças cardiovasculares, como infarto e AVC; doença hepática gordurosa não alcoólica; apneia do sono e distúrbios respiratórios; artroses por sobrecarga articular; inflamação crônica, que acelera o envelhecimento e reduz a imunidade; além de redução da mobilidade, fadiga e piora da performance física.

Obesidade e lipedema: condições diferentes que ainda se confundem

O médico destaca que obesidade e lipedema ainda são frequentemente confundidos, embora representem condições distintas. A obesidade caracteriza-se pelo acúmulo generalizado de gordura no corpo e está diretamente ligada ao balanço energético positivo, quando há mais energia armazenada do que utilizada.

"Por esse motivo, costuma responder bem a intervenções como alimentação equilibrada, práctica regular de exercícios, medicamentos e mudanças no estilo de vida. Além disso, pode se manifestar em diferentes regiões corporais, sem um padrão específico", informa.

O lipedema, por sua vez, é uma doença crônica do tecido adiposo, de origem inflamatória e hereditária, marcada pelo acúmulo de uma gordura mais fibrosa, dolorosa e resistente. Afeta principalmente pernas, quadris, glúteos e, em alguns casos, braços, e não apresenta melhora significativa apenas com dieta.

"A condição pode se agravar diante de processos inflamatórios ou estímulos traumáticos. Em resumo, enquanto a obesidade tem natureza metabólica, o lipedema é uma alteração específica do tecido adiposo, com distribuição corporal característica", explica.

O Dr. André Miniello reforça que tratamentos padronizados raramente são eficientes, já que cada corpo responde de forma única. O cuidado individualizado permite identificar causas específicas, definir protocolos personalizados, ajustar suplementação e medicamentos conforme exames, minimizar efeitos colaterais e manter resultados a longo prazo.

"No lipedema, a personalização é ainda mais crítica. A regulagem da intensidade de treino, tipos de estímulo, controle de inflamação e escolha de tecnologias faz toda a diferença", frisa.

Avanços no diagnóstico e no tratamento

Os tratamentos para obesidade têm evoluído com a chegada de novos medicamentos, moduladores metabólicos e ferramentas de monitoramento contínuo, aplicados conforme a necessidade de cada paciente. Também ganham espaço abordagens integrativas que consideram fatores como microbiota, sono e biofeedback, ampliando a eficácia terapêutica, conta o Dr. André Miniello.

"No lipedema, avanços tecnológicos permitem diagnósticos mais precisos por meio de ultrassonografia de alta resolução e aprimoram procedimentos, incluindo Gold Incision, laser e lipoaspiração específica. O tratamento ainda incorpora fitoterápicos, protocolos anti-inflamatórios personalizados, compressão moderna e exercícios de baixo impacto sustentados por evidências", detalha.

Sinais de alerta: quando procurar ajuda?

O paciente deve buscar avaliação especializada quando enfrenta dificuldade persistente para perder peso, ganho de peso associado a fadiga ou compulsão, ou quando há histórico familiar de doenças metabólicas.

"Um IMC acima de 25 acompanhado de sintomas também é um sinal de alerta para procurar ajuda médica", ressalta o médico.

No lipedema, chamam atenção o aumento desproporcional de pernas e quadris mesmo após emagrecimento, dor ao toque, sensação de peso, inchaço ao final do dia e formação fácil de hematomas.

"Quando esses sintomas provocam dor, impacto estético, limitação na mobilidade ou sofrimento emocional, a avaliação especializada torna-se indispensável", finaliza o Dr. André Miniello.

Para mais informações, basta acessar: https://drandreminiello.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 5 horas

Butantan recruta idosos para ensaio clínico da vacina da dengue

Testes serão realizados em 767 voluntários de 60 a 79 anos

 Imagem de photoroyalty no Freepik
Saúde Há 7 horas

Videolaparoscopia é recomendada para cirurgias bariátricas

Dr. Júnior Pires explica as principais características e indicações da técnica cirúrgica minimamente invasiva

(Foto: Jornal Província)
Saúde Há 10 horas

Secretário Estadual da Agricultura, Edivilson Brum visita Hospital Santo Antônio

O foco principal da agenda foi a perfuração de um poço artesiano para a casa de saúde.

 (Foto: Divulgação / MS)
Saúde Pública Há 12 horas

Anvisa aprova medicamento injetável para prevenção do HIV com aplicação semestral

Sunlenca apresenta alta eficácia contra o HIV-1, facilita a adesão ao tratamento e aguarda definição de preço e avaliação para uso no SUS.
Saúde Há 1 dia

Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV

Sunlenca (lenacapavir) se torna nova ferramenta para PrEP

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias