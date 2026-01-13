Secretário Estadual da Agricultura, Edivilson Brum visita Hospital Santo Antônio

Na manhã desta terça-feira (13), o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, recebeu o secretário estadual da Agricultura, Edivilson Brum. Após o encontro no gabinete, a comitiva realizou visita técnica ao Hospital Santo Antônio. O foco principal da agenda foi a perfuração de um poço artesiano para a casa de saúde.



A proposta busca garantir maior autonomia hídrica ao hospital. A presidente da instituição, Mirna Braucks, apresentou as necessidades estruturais. O Hospital Santo Antônio atende pacientes de Tenente Portela e de toda a região. Durante a visita, o secretário conheceu de perto a realidade da instituição. Brum destacou a importância estratégica do hospital para a região Celeiro. Mesmo sendo uma pasta voltada ao meio rural, o projeto será analisado de forma excepcional. O pleito conta com apoio dos prefeitos da Amuceleiro.



Autoridades municipais acompanharam a agenda. A iniciativa visa segurança no abastecimento de água. A visita reforçou a parceria entre município e Governo do Estado.













■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.











