Gabarito do concurso público da Saúde SC já está disponível

Os candidatos que participaram do concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já podem consultar o gabarito preliminar das provas objetivas, aplicadas no último domingo, 11. O material está disponível no site da banca organizadora, o Instituto AOCP, em www.institutoaocp.org.br/concursos/671 .

A conferência das respostas é de responsabilidade dos participantes. Os candidatos poderão solicitar recurso acerca das questões da prova objetiva e do gabarito no período a partir das 0h do dia 13 de janeiro até as 23h59 do dia 14 de janeiro, conforme o horário oficial de Brasília.

Os pedidos devem ser individuais, fundamentados e protocolados exclusivamente no site do Instituto AOCP. Eventuais alterações no gabarito, decorrentes da análise dos recursos, resultarão na recorreção das provas, conforme as regras do certame.

O concurso da Saúde Estadual oferece 511 vagas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades contemplam a Administração Central, as 17 Gerências Regionais de Saúde e os hospitais da rede estadual, com vagas para médicos de diversas especialidades, sanitaristas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, técnicos administrativos, entre outras áreas.

As informações atualizadas sobre o concurso público podem ser acompanhadas nos canais oficiais da SES e no portal do Instituto AOCP.

