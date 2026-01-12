Segunda, 12 de Janeiro de 2026
ABCD registra novo recorde de iniciativas em prol do setor

Crédito do Trabalhador e taxação das fintechs foram alguns dos temas presentes na pauta da ABCD, que encaminhou 60 manifestações a órgãos ligados a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 17h08

Representante das fintechs de crédito e completando uma década de fundação neste ano, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) fechou 2025 consolidando sua atuação em prol do setor. No período, a entidade superou recordes anteriores ao encaminhar 60 manifestações, ofícios e notas técnicas a diversos órgãos ligados ao segmento.

Por meio de interlocução com instituições como Banco Central, INSS, Dataprev, Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de Proteção ao Trabalhador, Ministério da Fazenda - Secretaria de Reformas Econômicas e Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entre outras, a associação trabalhou ativamente em iniciativas relacionadas ao Crédito do Trabalhador, Taxação das Fintechs, Duplicata Escritural, Custo de Recebíveis e Dados Biométricos, além de participar de uma série de consultas públicas, tais como BaaS, Tarifas de Interoperabilidade, Denominação de Instituições Financeiras e Bolepix.

"O ano de 2025 foi muito intenso para o segmento de crédito digital, com vários debates relevantes, como Crédito Consignado (Privado, INSS e SIAPE), Saque Aniversário FGTS, majoração das alíquotas de CSLL para as Fintechs, Pix Parcelado e Novo requerimento de Capital Mínimo. Além disso, diversas resoluções que afetaram os negócios de nossas associadas foram publicadas. Muitas delas, inclusive, vão requerer concentração de esforços durante este ano para adaptação às novas normativas", pontua Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD.

"Em nossa avaliação, os últimos 12 meses foram extremamente produtivos e demonstraram a força da representatividade da ABCD para o desenvolvimento de um mercado financeiro mais descentralizado e mais democrático, visando sempre juros mais justos e segurança jurídica para que nossas associadas possam exercer seu propósito como empresas desafiantes que são, e conquistem, aos poucos, o espaço dominado pelos incumbentes", completa a executiva.

Em 2026, a entidade segue atuando em diversas frentes já em andamento enquanto trabalha paralelamente na sexta edição de sua pesquisa sobre o mercado de crédito digital brasileiro, estudo pioneiro que anualmente apresenta um mapeamento das fintechs do setor.

