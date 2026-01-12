Segunda, 12 de Janeiro de 2026
Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos

Claudia Sheinbaum conversou por telefone com Donald Trump

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/01/2026 às 15h07

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que os Estados Unidos não vão invadir seu país para combater o tráfico de drogas, como havia afirmado Donald Trump há alguns dias.

Sheinbaum escreveu em uma rede social que telefonou nesta segunda-feira (12) para o norte-americano e teve “uma boa conversa”. A líder mexicana informou que conversaram sobre vários assuntos “incluindo segurança com respeito às nossas soberanias, a diminuição do tráfico de drogas, o comércio e investimentos”.

Segundo a presidente, “a colaboração e a cooperação num contexto de respeito mútuo sempre produzem resultados”.

Trump chegou a dizer publicamente que os EUA fariam ataques por terra contra os cartéis mexicanos. Disse ainda que “é muito triste ver e observar o que aconteceu neste país”, referindo-se ao país vizinho.

Depois de invadir a Venezuela e sequestrar Nicolás Maduro, Trump tem ameaçado outros países latino-americanos. Neste domingo (11), em sua rede social, o presidente dos EUA disse que Cuba não tem mais o petróleo e nem o dinheiro vindos da Venezuela.

O líder norte-americano escreveu também que seria melhor Cuba “fazer um acordo [com os EUA] antes que seja tarde”.

Miguel Diaz-Canel, presidente cubano, reagiu e disse que “Cuba é uma nação livre, independente e soberana”.

“Ninguém nos dirá o que fazer”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
