Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026

A oferta de insumos compatíveis, equipamentos e soluções para impressão vai muito além de produtos. A garantia de segurança de fornecimento, padron...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 14h53
Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026
Chat GPT

O mercado de outsourcing de impressão no Brasil encerra 2025 em um cenário de consolidação, maturidade e reposicionamento estratégico. Após anos de crescimento sustentado, o setor passou a operar com foco cada vez maior em eficiência operacional, previsibilidade, gestão inteligente de ativos e compromisso com práticas sustentáveis, consolidando-se como um componente relevante da estratégia dos departamentos de tecnologia das empresas brasileiras.

Ao longo de 2025, a terceirização de impressão deixou definitivamente de ser vista apenas como uma ferramenta de redução de custos. O outsourcing passou a ocupar um papel mais estratégico, apoiando as empresas na gestão dos parques de impressão, no controle de consumo, na automação de processos e na geração de dados para tomada de decisão. Soluções de monitoramento remoto, automação de suprimentos e integração com sistemas de gestão tornaram-se padrão em operações mais maduras do mercado.

Outro vetor relevante foi o avanço das práticas de sustentabilidade e ESG, que deixaram de ser discurso e passaram a fazer parte das exigências práticas dos contratos. A redução do desperdício de insumos, o uso mais eficiente de energia, a extensão do ciclo de vida dos equipamentos e a destinação ambientalmente correta de resíduos passaram a ser critérios objetivos na escolha de fornecedores e parceiros. Nesse contexto, empresas que já operam com processos estruturados e responsáveis ganharam vantagem competitiva clara.

Paralelamente, o mercado de insumos para impressão teve papel central em 2025. A busca por soluções compatíveis de alta qualidade, com desempenho consistente e fornecimento confiável cresceu de forma significativa, impulsionada pela necessidade de estabilidade operacional das empresas de outsourcing. É nesse cenário que a RHB Solutions e a ISD Tech reforçam sua posição como players estratégicos no centro do mercado brasileiro, atuando como fornecedoras essenciais para integradores, prestadores de serviços e empresas de outsourcing em todo o país.

Além dos insumos, a ISD Tech tem papel relevante no fornecimento de equipamentos de impressão desenvolvidos e configurados de acordo com a realidade brasileira, considerando fatores como perfil de uso, ambiente operacional, custo total de propriedade, disponibilidade de peças e facilidade de manutenção. Essa adequação permite que as operações de outsourcing tenham maior previsibilidade, redução de falhas e melhor desempenho ao longo do contrato, atendendo às necessidades específicas do mercado nacional.

Empresas do setor oferecem itens compatíveis, equipamentos e soluções para impressão, atuando no fornecimento de produtos e no atendimento às demandas relacionadas à padronização, à qualidade técnica e à continuidade das operações de outsourcing. Em um cenário que demanda previsibilidade, escala e confiabilidade na cadeia de suprimentos, essas soluções passam a integrar as estratégias operacionais das organizações.

"Para 2026, o outsourcing de impressão deve seguir avançando de forma consistente, porém cada vez mais seletiva e profissional. O mercado passa a valorizar operações bem estruturadas, orientadas por dados, com controle rigoroso de custos e alinhadas às práticas ESG. A sustentabilidade deixa de ser um diferencial e passa a ser um requisito básico. Nesse contexto, fornecedores sólidos, com histórico, estrutura e capacidade de atender o mercado de forma contínua, assumem um papel central. A participação em eventos setoriais, como a Expoprint, segue sendo estratégica para acompanhar tendências, fortalecer parcerias e apresentar soluções alinhadas à realidade e à evolução do mercado brasileiro.", afirma Rodolfo Henrique Villas Boas, CEO da RHB Solutions e da ISD Tech.

