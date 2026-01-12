Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos

Nos dias 20 e 21 de janeiro (terça e quarta-feira), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) promoverá o curso IA Aplicada a Negócios, um treinamento prático e estratégico voltado para empresários, diretores e executivos que desejam incorporar soluções de Inteligência Artificial (IA) e IA Generativa em seus negócios.

Na oportunidade, o instrutor Carlos Eurico Pittas do Canto, especialista em Big Data e Ciência de Dados, apresentará ferramentas avançadas de IA, cases reais e metodologias comprovadas. Este conhecimento permitirá aos participantes não apenas desenvolver, mas também implementar estratégias eficazes e inovadoras para suas empresas.

A programação do curso, que será ministrado de forma online, via plataforma Zoom, apresentará os seguintes tópicos:

Fundamentos da IA e seu impacto na transformação dos negócios

Fundamentos da IA:" - Introdução ao universo da Inteligência Artificial;" - Princípios, fundamentos e tipos de IA;" - Impacto da IA na gestão dos negócios;" - LLMs (Large Language Models) e a IA Generativa;" - Reconhecendo o potencial transformador da IA nos negócios.

A importância dos dados para a Inteligência Artificial:" - Detalhando a relação entre dados e Inteligência Artificial;" - Importância da coleta e qualidade para a análise de dados;" - Fatores que impulsionaram a popularização da IA em diversas soluções de negócio.

Colocando a IA a serviço de seu negócio:" - Definir uma estratégia para IA;" - IA como uma ferramenta para modernizar sua indústria;" - Avaliando a maturidade dos dados e da Cultura Data-Driven em seu negócio;" - Compreensão do que define uma Cultura Data-Driven.

Aplicações e resolução de problemas de negócios

Cases práticos de adoção da IA em pequenas indústrias

Definindo a estratégia para a IA no seu negócio:" - Apresentando o Moov AI Canvas para a construção de projetos com IA;" - Conhecendo o Moov IA Canvas;" - Criando uma estratégia de IA sólida e altamente impactante para o seu negócio.

Aplicando o Moov IA Canvas no seu negócio

Incluindo a IA Generativa na estratégia de IA de sua organização

Incluindo os modelos de linguagem na sua estratégia de IA:" - Conhecendo os modelos de linguagem;" - Exemplos de modelos de linguagem que podem ser aplicados a seu negócio;" - Como usar os modelos de linguagem corretamente;" - Engenharia de prompts e sua importância.

IA Generativa para a resolução de problemas de negócios

Mão na massa - Aplicando a IA Generativa aos dados da sua organização:" - Entendendo como aplicar a IA aos dados da sua empresa;" - Como criar uma aplicação para a sua empresa;" - Criando assistentes de IA com os dados de sua organização.

Como liderar mudanças com soluções de IA impactantes

Serviço - Curso - IA Aplicada a Negócios:

Data: 20 e 21 de janeiro (terça e quarta-feira)

Horário: 08h30 às 12h

Carga horária: 6h

Local: Online, via plataforma Zoom