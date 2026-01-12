Viscossuplementação reduz dor e melhora função articular

Viscossuplementação é a injeção intra-articular de ácido hialurônico aplicada para restaurar as propriedades reológicas — comportamento em movimento determinado pela viscosidade (lubrificação) e elasticidade (amortecimento) — do líquido sinovial e melhorar a função articular, segundo estudo publicado na National Library of Medicine.

A perda de função articular está entre as manifestações da osteoartrite, condição caracterizada pelo desgaste progressivo das articulações. Uma pesquisa, publicada na revista científica The Lancet Rheumatology estima que 15% da população a partir dos 30 anos já começou a apresentar os primeiros sinais da enfermidade e aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofrerá com a osteoartrite em 2050.

O Dr. Daniel Hidalgo, médico ortopedista, com foco de atuação em Cirurgia do Joelho, do Centro Médico Alto de Pinheiros (CMAP), explica, de forma simplificada, que a viscossuplementação é a aplicação de um gel composto principalmente por ácido hialurônico dentro da articulação para o tratamento da osteoartrite, também conhecida como artrose.

"O ácido hialurônico é produzido naturalmente pelo nosso corpo e está presente no líquido articular. Nos pacientes com artrose, existe uma modificação deste líquido, que pode causar mais inflamação, dor e uma perda de função da articulação. Além disso, com o desgaste da cartilagem, os ossos acabam tendo um atrito maior, como se raspassem uns nos outros. A injeção ajuda a aumentar a viscosidade e a elasticidade do líquido sinovial, o que pode reduzir a dor e melhorar a mobilidade dos pacientes.", esclarece o médico.

Segundo o especialista, nos últimos anos, os produtos utilizados no procedimento ficaram mais modernos e concentrados, com maior duração dentro da articulação. "Hoje existem opções em dose única, em vez de várias aplicações seguidas, o que pode ser mais cômodo para o paciente. Além disso, em alguns casos, podemos usar o ultrassom para guiar a injeção, aumentando a precisão e a segurança do procedimento."

Indicação

Conforme orienta o ortopedista, a viscossuplementação é indicada para pacientes com artrose leve a moderada, com dor frequente no joelho que já fizeram fisioterapia, exercícios e tomaram remédios, mas continuam com limitação no dia a dia. "É muito útil para pessoas ativas, que querem continuar trabalhando, caminhando ou praticando esporte, mas ainda não têm indicação de prótese. Pacientes com artrose muito avançada costumam responder menos, então a decisão é sempre individualizada."

Hidalgo observa que, em comparação a tratamentos convencionais, como anti-inflamatórios ou infiltrações com corticoides, o tratamento se destaca pela ação local (dentro do joelho). "O ácido hialurônico não é um ‘remédio de crise’, com isso oferece menor risco para estômago, rim e coração, e não apresenta os efeitos de enfraquecimento da cartilagem e dos ligamentos que o uso repetido de corticoide pode trazer. Em muitos casos, é possível reduzir a necessidade de remédios diários. Além disso, costuma oferecer um alívio mais duradouro."

O médico reforçar que os resultados não são imediatos como de um analgésico ou corticoide e a melhora da dor surge normalmente após alguns dias ou semanas, evoluindo de forma gradual. "Na prática, muitos pacientes relatam alívio por três a seis meses, e em alguns casos por ainda mais tempo, dependendo do grau de artrose e do estilo de vida."

O Dr. Daniel Hidalgo ressalta que a consulta a um ortopedista se torna necessária quando a dor no joelho passa a atrapalhar tarefas simples, como subir escadas, caminhar no quarteirão ou trabalhar. Outro sinal de alerta é quando o paciente deixa de fazer atividades que gosta, como caminhar no parque ou praticar esporte, por medo da dor.

"Nesses casos, o especialista pode avaliar se a viscossuplementação é uma boa opção para melhorar a dor e a função da articulação e, consequentemente, a qualidade de vida da pessoa. É importante reforçar que o procedimento não é uma cura milagrosa, nem substitui os cuidados iniciais, como o fortalecimento muscular, o controle de peso corporal e o ajuste de atividades diárias.", pontua o profissional.

Segundo o ortopedista, a viscossuplementação é uma ferramenta no tratamento da artrose, especialmente para quem quer continuar ativo e adiar ao máximo uma cirurgia, no entanto, a melhor decisão para o paciente deve ser avaliada por um profissional qualificado, a partir de uma conversa franca que considere as expectativas do paciente, benefícios e limites de cada opção.

