Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Viscossuplementação reduz dor e melhora função articular

Injeção de ácido hialurônico na articulação melhora as propriedades do líquido sinovial. O Dr. Daniel Hidalgo, ortopedista especialista em Joelho n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 13h38
Viscossuplementação reduz dor e melhora função articular
Imagem de Freepik

Viscossuplementação é a injeção intra-articular de ácido hialurônico aplicada para restaurar as propriedades reológicas — comportamento em movimento determinado pela viscosidade (lubrificação) e elasticidade (amortecimento) — do líquido sinovial e melhorar a função articular, segundo estudo publicado na National Library of Medicine.

A perda de função articular está entre as manifestações da osteoartrite, condição caracterizada pelo desgaste progressivo das articulações. Uma pesquisa, publicada na revista científica The Lancet Rheumatology estima que 15% da população a partir dos 30 anos já começou a apresentar os primeiros sinais da enfermidade e aproximadamente 1 bilhão de pessoas sofrerá com a osteoartrite em 2050.

O Dr. Daniel Hidalgo, médico ortopedista, com foco de atuação em Cirurgia do Joelho, do Centro Médico Alto de Pinheiros (CMAP), explica, de forma simplificada, que a viscossuplementação é a aplicação de um gel composto principalmente por ácido hialurônico dentro da articulação para o tratamento da osteoartrite, também conhecida como artrose.

"O ácido hialurônico é produzido naturalmente pelo nosso corpo e está presente no líquido articular. Nos pacientes com artrose, existe uma modificação deste líquido, que pode causar mais inflamação, dor e uma perda de função da articulação. Além disso, com o desgaste da cartilagem, os ossos acabam tendo um atrito maior, como se raspassem uns nos outros. A injeção ajuda a aumentar a viscosidade e a elasticidade do líquido sinovial, o que pode reduzir a dor e melhorar a mobilidade dos pacientes.", esclarece o médico.

Segundo o especialista, nos últimos anos, os produtos utilizados no procedimento ficaram mais modernos e concentrados, com maior duração dentro da articulação. "Hoje existem opções em dose única, em vez de várias aplicações seguidas, o que pode ser mais cômodo para o paciente. Além disso, em alguns casos, podemos usar o ultrassom para guiar a injeção, aumentando a precisão e a segurança do procedimento."

Indicação

Conforme orienta o ortopedista, a viscossuplementação é indicada para pacientes com artrose leve a moderada, com dor frequente no joelho que já fizeram fisioterapia, exercícios e tomaram remédios, mas continuam com limitação no dia a dia. "É muito útil para pessoas ativas, que querem continuar trabalhando, caminhando ou praticando esporte, mas ainda não têm indicação de prótese. Pacientes com artrose muito avançada costumam responder menos, então a decisão é sempre individualizada."

Hidalgo observa que, em comparação a tratamentos convencionais, como anti-inflamatórios ou infiltrações com corticoides, o tratamento se destaca pela ação local (dentro do joelho). "O ácido hialurônico não é um ‘remédio de crise’, com isso oferece menor risco para estômago, rim e coração, e não apresenta os efeitos de enfraquecimento da cartilagem e dos ligamentos que o uso repetido de corticoide pode trazer. Em muitos casos, é possível reduzir a necessidade de remédios diários. Além disso, costuma oferecer um alívio mais duradouro."

O médico reforçar que os resultados não são imediatos como de um analgésico ou corticoide e a melhora da dor surge normalmente após alguns dias ou semanas, evoluindo de forma gradual. "Na prática, muitos pacientes relatam alívio por três a seis meses, e em alguns casos por ainda mais tempo, dependendo do grau de artrose e do estilo de vida."

O Dr. Daniel Hidalgo ressalta que a consulta a um ortopedista se torna necessária quando a dor no joelho passa a atrapalhar tarefas simples, como subir escadas, caminhar no quarteirão ou trabalhar. Outro sinal de alerta é quando o paciente deixa de fazer atividades que gosta, como caminhar no parque ou praticar esporte, por medo da dor.

"Nesses casos, o especialista pode avaliar se a viscossuplementação é uma boa opção para melhorar a dor e a função da articulação e, consequentemente, a qualidade de vida da pessoa. É importante reforçar que o procedimento não é uma cura milagrosa, nem substitui os cuidados iniciais, como o fortalecimento muscular, o controle de peso corporal e o ajuste de atividades diárias.", pontua o profissional.

Segundo o ortopedista, a viscossuplementação é uma ferramenta no tratamento da artrose, especialmente para quem quer continuar ativo e adiar ao máximo uma cirurgia, no entanto, a melhor decisão para o paciente deve ser avaliada por um profissional qualificado, a partir de uma conversa franca que considere as expectativas do paciente, benefícios e limites de cada opção.

Para mais informações, basta acessar: https://centromedicoap.com.br/acido-hialuronico/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Saúde em Obras: Central de Material e Esterilização do Instituto de Cardiologia recebe manutenção e reforça a segurança hospitalar

Foto: Divulgação/SESO Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), em São José, concluiu recentemente a manutenção da Central de Material e E...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 dias

Hospitais estaduais de Santa Catarina estão entre os 100 melhores do Brasil

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSCSete hospitais catarinenses do Governo do Estado estão entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Anvisa quer reduzir fila de análises e priorizar inovações nacionais

Trabalho terá reforço de 100 concursados, disse o diretor-presidente

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Há 3 dias

Vacinação contra sarampo e febre amarela será intensificada em SP

Campanha começa na próxima segunda-feira na capital paulista

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 3 dias

Brasil terá novas regras para entrada de produtos agropecuários

Meta é impedir entrada de agentes causadores de doenças e pragas

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026
Senado Federal Há 2 minutos

Redes sociais do Senado tiveram mais de 300 milhões de visualizações em 2025
Senado Federal Há 2 minutos

Autorizada doação de helicópteros da PF e da Marinha ao Paraguai e ao Uruguai
Tecnologia Há 18 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 48 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,844,28 +1,08%
Ibovespa
163,309,63 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias