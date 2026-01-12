Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialista orienta como proteger dados nas férias de verão

Entre viagens, festas e encontros, o cuidado com o celular não pode ficar de lado; Eduardo Nery traz dicas práticas que podem evitar dores de cabeç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 12h57
Especialista orienta como proteger dados nas férias de verão
Freepik

O verão é tempo de festas, viagens, encontros, praia e momentos de lazer. Mas também é um período em que aumentam significativamente os riscos relacionados à perda, roubo e uso indevido de celulares, principal porta de acesso a dados pessoais, contas bancárias, redes sociais e informações sensíveis. Para evitar dores de cabeça durante as férias e recessos, é possível adotar medidas preventivas simples, mas eficazes. Para Eduardo Nery, especialista em cibersegurança, o celular deixou de ser apenas um meio de comunicação e se tornou um verdadeiro “cofre digital”.

“Hoje, os smartphones concentram aplicativos bancários, carteiras digitais, e-mails, redes sociais e documentos pessoais. Quando perdido ou roubado, o prejuízo pode ir muito além do valor do dispositivo”, alerta Nery, que é CEO da Every Cybersecurity and GRC Solutions.

Durante o verão, situações como uso do celular em locais abertos, praias, festas, bares, aeroportos e viagens aumentam a exposição a furtos, acessos indevidos e golpes. “É comum as pessoas relaxarem nos cuidados durante as férias. Esse comportamento cria oportunidades para criminosos, que se aproveitam de distrações e da falta de proteção adequada nos aparelhos”, explica Nery.

Mesmo diante de boas práticas adotadas, nenhum dispositivo ou informação está 100% seguro. Por isso, o foco deve ser reduzir as chances de ocorrência e minimizar os impactos quando algo acontece. “Segurança digital não é sobre eliminar riscos, mas sobre diminuir vulnerabilidades e estar preparado para reagir rapidamente”, destaca o especialista.

Ativar bloqueios, reforçar senhas, proteger contas e limitar acessos são atitudes que podem fazer toda a diferença, completa Nery: “Medidas simples que podem evitar prejuízos financeiros, exposição de dados pessoais e transtornos que comprometem o descanso e o lazer”.

Dicas para proteger o celular no verão

  • Ativar o bloqueio de tela com senha forte, biometria ou reconhecimento facial.
  • Utilizar senhas longas e diferentes para aplicativos bancários, e-mail e redes sociais.
  • Ativar a autenticação em dois fatores em todas as contas possíveis.
  • Evitar usar redes Wi-Fi públicas para acessar bancos, pagamentos ou informações sensíveis.
  • Desativar notificações na tela de bloqueio para evitar exposição de códigos e mensagens.
  • Ativar recursos de rastreamento e bloqueio remoto do aparelho.
  • Evitar deixar aplicativos bancários com acesso automático.
  • Fazer backups regulares dos dados.
  • Em caso de perda ou roubo, bloquear imediatamente o aparelho, alterar senhas e comunicar a operadora e o banco.

Sobre a Every Cybersecurity

Com sede em Brasília e atuação nacional, a Every Cybersecurity celebra 12 anos em 2026, acumulando experiência em projetos de Governança, Riscos e Compliance (GRC) e Privacidade da Informação, tendo entre seus clientes, o SERPRO, a Petrobras, a Agência Nacional de Águas (ANA), a SANEPAR e o Governo do Rio de Janeiro. A empresa é certificada nas normas ISO 27001 e ISO 27701 e reconhecida com o selo Great Place to Work (GPTW),  certificação global concedida a empresas que comprovam ter excelentes ambientes de trabalho baseados em confiança, alto desempenho e inovação, validados pela percepção dos próprios funcionários através de pesquisas confidenciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Chat GPT
Tecnologia Há 4 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026

A oferta de insumos compatíveis, equipamentos e soluções para impressão vai muito além de produtos. A garantia de segurança de fornecimento, padron...

 Unsplash
Tecnologia Há 20 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos

Cursos será promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), de forma on-line

 Techdengue
Tecnologia Há 50 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Tecnologia auxilia o combate ao Aedes aegypti em mais de 630 municípios e beneficia cerca de 13 milhões de pessoas.

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Distúrbios do sono elevam demanda por polissonografia

Com 72% dos brasileiros afetados por transtornos do sono, a procura pelo exame de referência para diagnóstico registra filas de espera em diferente...

 ttps://magazine.zhermack.com
Tecnologia Há 4 horas

Brasil registra 25 mil técnicos em prótese dentária digital

O setor de prótese dentária no Brasil registra transformação tecnológica com sistemas digitais. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o país t...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026
Senado Federal Há 2 minutos

Redes sociais do Senado tiveram mais de 300 milhões de visualizações em 2025
Senado Federal Há 2 minutos

Autorizada doação de helicópteros da PF e da Marinha ao Paraguai e ao Uruguai
Tecnologia Há 18 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 48 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,844,28 +1,08%
Ibovespa
163,309,63 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias