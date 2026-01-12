Saúde em Obras: Central de Material e Esterilização do Instituto de Cardiologia recebe manutenção e reforça a segurança hospitalar

Foto: Divulgação/SES

O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), em São José, concluiu recentemente a manutenção da Central de Material e Esterilização (CME), setor fundamental para a segurança assistencial. Responsável pela limpeza, preparo e esterilização dos materiais hospitalares, o espaço desempenha papel estratégico na prevenção de infecções e na proteção de pacientes e profissionais.

“Essa é mais uma conquista na recuperação das estruturas e melhoria dos serviços. A revitalização da Central de Esterilização reforça nosso compromisso com a qualidade nas entregas para saúde dos catarinenses”, afirmou o diretor geral do ICSC, Paulo Brentano.

As melhorias contemplaram as áreas de Expurgo, Preparo e Esterilização, Armazenamento e Distribuição. Foram ampliados os ambientes, instalação de bancadas, pias e prateleiras, além da modernização da iluminação e do sistema hidráulico. A revitalização geral resultou em locais mais organizados, seguros e eficientes, permitindo melhores condições para os processos e a conservação adequada dos materiais estéreis.

A manutenção foi financiada, em sua maior parte, por meio da Ata de Registro de Preços destinada à execução de manutenção predial nas unidades vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde (SES). O investimento total ultrapassou R$ 120 mil.

“A Central de Material e Esterilização é o coração invisível do hospital, responsável por garantir a segurança em cada procedimento, cuidando para que todos os materiais cheguem aos pacientes em perfeitas condições de uso. A reforma desse setor representa muito mais do que melhorias na estrutura: é um investimento direto na qualidade da assistência, na segurança do paciente e nas condições de trabalho da equipe”, comentou a enfermeira chefe do setor, Glaucinéia de Arruda Simon.

As intervenções na CME foram essenciais para a segurança hospitalar. A medida atendeu às exigências da RDC nº 15/2012 da Anvisa, norma que estabelece critérios técnicos e boas práticas para os processos de limpeza, esterilização e armazenamento de materiais hospitalares.

