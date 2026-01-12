Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trump usa acusação criminal como chantagem para reduzir juros, diz FED

Presidente da instituição foi notificado pelo Departamento de Justiça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/01/2026 às 12h02

O presidente do Federal Reserve (FED) dos Estados Unidos (EUA), Jerome Powell, acusou o presidente Donald Trump de usar uma acusação criminal como forma de chantagem para forçar a redução de juros no país. O FED é o Banco Central dos EUA, responsável por definir a taxa básica de juros do país.

Em comunicado emitido neste domingo (11) , Powell informou que recebeu uma notificação do Departamento de Justiça com uma ameaça de denúncia criminal envolvendo um projeto para reforma nos prédios do FED.

“Ninguém, certamente não o presidente do Federal Reserve, está acima da lei. Mas essa ação sem precedentes deve ser vista no contexto mais amplo das ameaças e da pressão contínua do governo”, afirmou Powell.

O presidente do FED alega que a ameaça não tem relação com a reforma dos prédios da instituição, mas que seria apenas um pretexto.

“Esses são pretextos. A ameaça de acusações criminais é uma consequência do Federal Reserve definir as taxas de juros com base em nossa melhor avaliação do que servirá ao público, em vez de seguir as preferências do presidente”, comentou Powell.

Powell acrescentou que está em questão se o FED será capaz de continuar a definir as taxas de juros com base em evidências e nas condições econômicas ou se a política econômica “será dirigida por pressão política ou intimidação”.

Trump nega

Questionado por jornalistas sobre a investigação contra o presidente do FED, Trump disse que não sabia nada sobre o caso.

"Não sei nada sobre isso, mas certamente ele não é muito bom no FED, e não é muito bom em construir prédios", disse Trump à NBC News, acrescentando que a acusação não tem relação com os juros altos.

“Eu nem pensaria em fazer isso dessa forma. O que deveria pressioná-lo é o fato de as taxas estarem muito altas. Essa é a única pressão que ele tem”, completou o mandatário estadunidense.

Desde que assumiu o segundo mandato, Trump tem criticado o presidente do FED por não fazer cortes significativos nas taxas de juros, já tendo ameaçado demitir Powell. O mandato dele termina em maio deste ano, quando Trump deve indicar outro nome.

Independência do FED

A ação contra o presidente do FED gerou críticas em relação a interferências do Executivo na independência do Banco Central dos EUA, que tem o poder de definir as taxas de juros gerais da economia.

O senador republicano Thom Tillis, do Comitê Bancário do Senado, disse que vai se opor à nomeação do substituto de Powell por Trump até que a questão legal contra o presidente do FED seja resolvida.

“Se ainda restava alguma dúvida sobre se os assessores do governo Trump estão ativamente pressionando para acabar com a independência do Federal Reserve, agora não deve haver nenhuma. Agora, a independência e a credibilidade do Departamento de Justiça estão em questão”, afirmou em uma rede social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 23 horas

Trump faz ameaças a Cuba e presidente Miguel Diaz-Canel reage

Líder cubano disse que EUA não têm "moral para apontar o dedo"
Internacional Há 1 dia

Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela

Programa semanal da TV Brasil receberá especialista Monica Herz
Internacional Há 2 dias

Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”

País está mergulhado em protestos contra o governo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra

Segundo Marina Silva, texto enfrenta a mudança do clima
Internacional Há 2 dias

Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA

Trump atribuiu regresso ao "grande acordo energético"

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026
Senado Federal Há 2 minutos

Redes sociais do Senado tiveram mais de 300 milhões de visualizações em 2025
Senado Federal Há 2 minutos

Autorizada doação de helicópteros da PF e da Marinha ao Paraguai e ao Uruguai
Tecnologia Há 18 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 48 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,844,28 +1,08%
Ibovespa
163,309,63 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias