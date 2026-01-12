Segunda, 12 de Janeiro de 2026
Brasil registra 25 mil técnicos em prótese dentária digital

O setor de prótese dentária no Brasil registra transformação tecnológica com sistemas digitais. Segundo o Conselho Federal de Odontologia, o país t...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 10h32
Brasil registra 25 mil técnicos em prótese dentária digital
O setor de prótese dentária no Brasil conta com 25.677 técnicos registrados, segundo dados do Conselho Federal de Odontologia (CFO). O país possui 3.241 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária credenciados pelo programa Brasil Sorridente. Informações do Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que mais de 33% da população brasileira utiliza algum tipo de prótese dentária.

A incorporação de tecnologias digitais tem modificado os processos de produção no setor. Sistemas como CAD-CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), scanners intraorais, impressoras 3D e fresadoras têm sido adotados gradualmente por laboratórios e clínicas odontológicas. A transição de métodos artesanais para processos digitalizados tem demandado qualificação específica dos profissionais da área.

Fluxo digital em laboratórios

A tecnologia CAD-CAM, patenteada originalmente pelo Dr. Francois Duret na década de 1980, permite a fabricação de próteses por meio de processos computadorizados. Estudos da Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences apontam que o sistema possibilita a confecção de restaurações cerâmicas e próteses em única sessão clínica, substituindo moldagens físicas por escaneamento digital.

Rodrigo Sousa, técnico especializado em CAD-CAM com atuação em Florianópolis (SC), explica que a digitalização tem permitido maior precisão nas peças fabricadas. "O processo envolve três etapas principais: digitalização da arcada dentária, modelagem virtual em software especializado e fabricação por fresagem ou impressão 3D. O fluxo digital integra todas as etapas de produção, desde o escaneamento até a fresagem final", relata o profissional.

Capacitação profissional

A incorporação de tecnologias digitais tem demandado atualização constante dos técnicos em prótese dentária. O mercado tem exigido domínio de plataformas como Exocad, softwares de modelagem 3D e ferramentas de planejamento digital. A capacitação inclui conhecimento técnico sobre materiais cerâmicos, zircônia, ligas metálicas e protocolos de fresagem para diferentes tipos de próteses.

Segundo Sousa, o domínio de softwares específicos tornou-se requisito no setor. "A precisão dos sistemas CAD-CAM permite confeccionar peças com ajuste superior ao obtido em processos manuais. O planejamento virtual possibilita simular resultados antes da fabricação das peças, aumentando a previsibilidade dos tratamentos e reduzindo a necessidade de ajustes posteriores", afirma o técnico.

Inovações no setor

O desenvolvimento de soluções inovadoras tem marcado o setor de prótese digital. Profissionais da área têm trabalhado em patentes relacionadas a procedimentos cirúrgicos e técnicas de fabricação que visam aumentar a eficiência dos tratamentos odontológicos. As inovações incluem protocolos de planejamento digital, guias cirúrgicos personalizados e sistemas de articulação virtual.

A integração entre tecnologia digital e processos clínicos tem permitido avanços no planejamento de tratamentos. O uso de ferramentas digitais possibilita maior previsibilidade nos resultados e facilita a comunicação entre técnicos de laboratório e cirurgiões-dentistas durante o processo de reabilitação oral.

Mercado e perspectivas

O CFO registra que os profissionais de prótese dentária utilizam tecnologia de fluxo digital para melhorar o atendimento das demandas dos cirurgiões-dentistas no cotidiano clínico. A Associação dos Técnicos em Prótese Dentária (APDESP Brasil) tem promovido eventos anuais para divulgação de lançamentos de equipamentos e materiais do setor.

A expansão da odontologia digital tem sido observada tanto no setor privado quanto na rede pública de saúde. Os 3.241 laboratórios credenciados pelo programa Brasil Sorridente utilizam técnicas convencionais e digitais para atender à população. A tendência aponta para crescimento da utilização de sistemas CAD-CAM conforme os profissionais ampliam suas qualificações em tecnologias digitais.

Sobre o profissional

Rodrigo Sousa é técnico em prótese dentária com especialização em sistemas CAD-CAM. Atua em Florianópolis (SC) com foco em fluxo digital. Contato: [email protected]

