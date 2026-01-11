Domingo, 11 de Janeiro de 2026
15°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trump faz ameaças a Cuba e presidente Miguel Diaz-Canel reage

Líder cubano disse que EUA não têm "moral para apontar o dedo"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/01/2026 às 16h01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ameaças a Cuba neste domingo (11) em sua rede social, o Truth Social. O mandatário norte-americano afirmou que a ilha não terá mais o petróleo que recebia da Venezuela.

“Cuba viveu muitos anos com uma grande quantidade de petróleo e dinheiro vindos da Venezuela. Em contrapartida, Cuba fornecia “serviços de segurança” para os dos últimos ditadores venezuelanos. Agora isso acabou!”.

A Venezuela era o maior fornecedor de Petróleo para Cuba, mas houve um corte abrupto neste serviço após o sequestro de Maduro.

Em seu texto, Trump disse ainda que a maioria dos cubanos que eram seguranças pessoais de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foram mortos na operação que sequestrou o líder venezuelano no dia 3 de janeiro. “A Venezuela agora tem os EUA, a força militar mais poderosa do mundo (de longe!) pra protegê-los”.

Trump também mandou um aviso ao governo cubano: “Sugiro fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais”.

O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel foi às redes sociais e reagiu aos posts do mandatário norte-americano. Ele escreveu:

“Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém nos dirá o que fazer. Cuba não agride, é agredida pelos EUA há 66 anos e ela não ameaça, ela se prepara para defender a Pátria até a última gota de sangue”.

Diaz-Canel seguiu em seu texto e disse que quem culpa a revolução cubana pelas carências econômicas “deveriam se calar por vergonha, porque sabem e reconhecem que elas são fruto das medidas de asfixia extrema que os EUA nos aplicam há seis décadas e que agora ameaçam superar”.

Segundo o presidente cubano, os EUA “não têm moral nenhuma para apontar o dedo para Cuba, pois transformam tudo em negócio, até mesmo vidas humanas. “Aqueles que agora se revoltam histericamente contra nossa nação estão consumidos pela raiva da decisão soberana deste povo de escolher seu modelo político”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 7 horas

Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela

Programa semanal da TV Brasil receberá especialista Monica Herz
Internacional Há 22 horas

Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”

País está mergulhado em protestos contra o governo

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra

Segundo Marina Silva, texto enfrenta a mudança do clima
Internacional Há 1 dia

Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA

Trump atribuiu regresso ao "grande acordo energético"
Internacional Há 2 dias

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade

Presidente interina da Venezuela disse que crê na diplomacia

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 24°
24° Sensação
3.8 km/h Vento
65% Umidade
100% (4.75mm) Chance chuva
05h50 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Segunda
27° 14°
Terça
33° 16°
Quarta
33° 18°
Quinta
33° 19°
Sexta
33° 18°
Últimas notícias
Geral Há 41 minutos

Cidade do Paraná é atingida por ventos fortes de até 180 km/h
Internacional Há 2 horas

Trump faz ameaças a Cuba e presidente Miguel Diaz-Canel reage
Esportes Há 3 horas

Primeira fase chega ao fim e 16 jogos abrem mata-mata da Copinha
Esportes Há 4 horas

Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians
Esportes Há 7 horas

Estaduais: Cruzeiro apresenta Gerson com derrota; Palmeiras bate Lusa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,545,76 +0,05%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias