Sábado, 10 de Janeiro de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”

País está mergulhado em protestos contra o governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 19h26

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos (EUA) estão prontos para intervir no Irã, onde ocorrem manifestações populares contra o governo.

“O Irã está em busca de liberdade, talvez como nunca antes. Os EUA estão prontos para ajudar, escreveu em sua própria rede social.

Trump afirmou nessa sexta-feira (9) que seu país poderia entrar em ação no Irã caso o regime matasse os manifestantes. No momento, já morreram mais de 50 pessoas. Além disso, as autoridades iranianas intensificaram a repressão contra os protestos, segundo informam as agências internacionais.

O Irã passa por um apagão na internet desde ontem (9), provocado pelas autoridades locais. Telefonemas também não chegam ao país e os voos foram cancelados.

As manifestações começaram no dia 28 de dezembro, inicialmente contra o aumento da inflação, mas já passaram para o âmbito político e buscam agora a derrubada do governo.

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse que os protestos são promovidos por “vândalos” que agem em nome de Donald Trump.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Há 6 horas

Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra

Segundo Marina Silva, texto enfrenta a mudança do clima
Internacional Há 11 horas

Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA

Trump atribuiu regresso ao "grande acordo energético"
Internacional Há 1 dia

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade

Presidente interina da Venezuela disse que crê na diplomacia
Internacional Há 1 dia

Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE

Líderes de Brasil e Espanha também conversaram sobre Venezuela
Internacional Há 1 dia

Venezuela anuncia processo para retomar relações diplomáticas com EUA

Comunicado foi divulgado nesta sexta (9) pelo chanceler Yván Gil

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
20° Sensação
1.47 km/h Vento
99% Umidade
100% (74.97mm) Chance chuva
05h50 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
27° 15°
Segunda
26° 13°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Quinta
32° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Trump diz que Estados Unidos “estão prontos para ajudar o Irã”
Esportes Há 3 horas

Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols
Saúde Há 5 horas

Hospitais estaduais de Santa Catarina estão entre os 100 melhores do Brasil
Esportes Há 5 horas

Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
Esportes Há 6 horas

Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,154,01 +0,17%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6923 (09/01/26)
18
34
41
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3583 (09/01/26)
02
03
04
06
09
10
12
13
14
15
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias