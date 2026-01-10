Sábado, 10 de Janeiro de 2026
Hospitais estaduais de Santa Catarina estão entre os 100 melhores do Brasil

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSCSete hospitais catarinenses do Governo do Estado estão entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/01/2026 às 16h42
Hospitais estaduais de Santa Catarina estão entre os 100 melhores do Brasil
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias/SecomGOVSC

Sete hospitais catarinenses do Governo do Estado estão entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo levantamento do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross). A avaliação considerou critérios como taxa de ocupação, mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes.

As unidades estão distribuídas em diferentes regiões de Santa Catarina e são o Hospital Governador Celso Ramos e a Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis; o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville; o Hospital Regional Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú; o Hospital Regional de São José Dr. Homero Miranda Gomes e o Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (ICSC), em São José; o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste.

“Esse resultado demonstra, mais uma vez, a robustez dos investimentos realizados na saúde catarinense. O Governo do Estado tem investido em hospitais de todas as regiões, por determinação do governador Jorginho Mello. Os recursos contemplam tanto unidades de administração direta quanto hospitais filantrópicos, que desempenham papel relevante na rede. Assim, avançamos na entrega de um atendimento de qualidade à população, garantindo o retorno que os catarinenses merecem”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O estudo analisou hospitais das esferas federal, estadual e municipal que realizam atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem vínculo com operadoras de saúde. Santa Catarina aparece na terceira posição com 7% de unidades na lista, junto com Pará, e atrás de São Paulo (30%) e Goiás (10%). Todas as instituições catarinenses classificadas pertencem a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em maio, será divulgado o Top 10, com base nos hospitais já classificados. A etapa levará em conta os resultados de uma pesquisa de satisfação, o nível de acreditação dos serviços, as informações de compliance fornecidas pelas unidades e uma avaliação de eficiência que cruza os dados de atendimento com a disponibilidade de recursos financeiros.

O levantamento considerou hospitais com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde, no período entre agosto de 2024 e julho de 2025. O estudo foi realizado em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Investimentos contínuos em estruturas

Desde 2023, o Governo do Estado tem adotado uma série de ações para qualificar a saúde pública em Santa Catarina. Entre as iniciativas estão o Programa de Valorização dos Hospitais, a criação da Tabela Catarinense, que permitiram a ampliação da rede de atendimento, além do repasse histórico de investimentos na área. As medidas resultaram em aumento expressivo no número de cirurgias, expansão recorde de leitos de UTI e novas habilitações estaduais em diversas especialidades.

© Valter Campanato/Agência Brasil
