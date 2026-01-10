Sábado, 10 de Janeiro de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA

Trump atribuiu regresso ao "grande acordo energético"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 11h26

O governo da Venezuela anunciou, na noite de sexta (9), que uma operação conjunta com os Estados Unidos (EUA) determinou o retorno do navio petroleiro Minerva. Segundo o comunicado assinado pela estatal petrolífera do país, a PDVSA, a embarcação havia deixado o país sem pagamento ou autorização venezuelana.

“Graças a essa primeira exitosa operação conjunta, o navio se encontra navegando em regresso às águas venezuelanas para sua proteção e ações pertinentes”, afirma a nota.

O próprio presidente Donald Trump (dos Estados Unidos) divulgou em sua rede social que, em coordenação com as “autoridades interinas” da Venezuela, foi apreendido um navio-tanque que deixou o país sem autorização.

“Este navio-tanque está agora a caminho de volta para a Venezuela, e o petróleo será vendido através do Grande Acordo Energético, que criamos para esse tipo de venda”, escreveu.

Abertura de embaixadas

A operação conjunta ocorreu no mesmo dia em que a presidente interina, Delcy Rodríguez, tratou do "processo diplomático" para a abertura de embaixadas dos Estados Unidos.

“Seu principal objetivo é reiterar nossa condenação à agressão sofrida pelo nosso povo”, escreveu. Neste sábado (10), a intervenção armada dos estadunidenses (com o sequestro e prisão do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores), completa uma semana

Ela ponderou ainda que a resposta à intervenção estadunidense será por meio da diplomacia.

“Usaremos nossa diplomacia bolivariana de paz para defender a estabilidade, o futuro e nossa sagrada soberania”.

Delcy Rodrigues afirmou que esse será o caminho que “para proteger o povo e também para garantir o retorno do Presidente Nicolás Maduro e de Cilia Flores”. Ela cita que isso ocorrerá com “paciência e determinação estratégica”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 16 horas

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade

Presidente interina da Venezuela disse que crê na diplomacia
Internacional Há 18 horas

Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE

Líderes de Brasil e Espanha também conversaram sobre Venezuela
Internacional Há 19 horas

Venezuela anuncia processo para retomar relações diplomáticas com EUA

Comunicado foi divulgado nesta sexta (9) pelo chanceler Yván Gil
Internacional Há 20 horas

Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador

Ataque massivo russo com míssil hipersônico fragiliza Ucrânia
Internacional Há 22 horas

Petro diz que temeu ser capturado pelos EUA assim como Maduro

Após conversa com Trump presidente disse que pode ter amenizado tensão

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 18° Máx. 22°
23° Sensação
2.72 km/h Vento
96% Umidade
100% (74.97mm) Chance chuva
05h50 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
27° 15°
Segunda
26° 13°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Quinta
32° 18°
Últimas notícias
Geral Há 31 minutos

Defesa Civil de SP alerta para ocorrência de chuva forte no estado
Justiça Há 44 minutos

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça
Geral Há 1 hora

Cinco criminosos do Comando Vermelho foram presos esta semana no Rio
Internacional Há 2 horas

Venezuela anuncia retorno de navio petroleiro em operação com EUA
Educação Há 2 horas

Maioria planeja reaproveitar material escolar na volta às aulas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,350,93 +0,21%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6923 (09/01/26)
18
34
41
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3583 (09/01/26)
02
03
04
06
09
10
12
13
14
15
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias