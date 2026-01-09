Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade

Presidente interina da Venezuela disse que crê na diplomacia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/01/2026 às 21h02

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, postou, nesta sexta-feira (9), mensagem de “especial gratidão” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade “nos momentos mais críticos após a agressão sofrida”.

No dia 3, o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores foram sequestrados por militares estadunidenses, sob ordem do governo de Donald Trump, e estão presos em Nova York.

Além da menção de agradecimento aos brasileiros, Delcy destacou ter conversado com Lula, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

“Durante esses encontros, forneci informações detalhadas sobre os ataques armados contra o nosso território, que resultaram na morte de mais de 100 civis e militares”, informou Delcy Rodrigues.

Diplomacia

Ela disse que reafirmou aos chefes de Governo que a Venezuela vai “enfrentar essa agressão por meio de canais diplomáticos”, como o “único caminho” para defender a soberania e preservar a paz.

Delcy destacou que tratou com eles sobre o que ela denominou de “graves violações do direito internacional, incluindo a violação da imunidade de jurisdição” contra Maduro e a primeira-dama.

A presidente interina afirmou que as conversas avançaram para a necessidade de uma agenda de cooperação bilateral sobre o respeito ao direito internacional, a soberania dos Estados e o diálogo entre os povos.

Diálogos

Em relação ao presidente colombiano, Gustavo Petro, Delcy destacou que há comprometimento das duas nações em avançar “para enfrentar e resolver os problemas que nos afetam em comum, com base no respeito mútuo e na cooperação regional”.

Sobre o contato com o espanhol Pedro Sánchez, a presidente interina venezuelana agradeceu pela “corajosa posição” dele em condenar a agressão contra a Venezuela. “Expressei nosso interesse em trabalhar juntos em uma ampla agenda bilateral que seja benéfica tanto para nossos povos quanto para nossos governos”.

Outro agradecimento da presidente interina, em mais uma postagem, dirigiu-se ao emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani. “O governo bolivariano reconhece e valoriza a sua disposição em contribuir com a construção de uma agenda de trabalho e de diálogo entre os Estados Unidos e a Venezuela”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 horas

Lula agradece a Sánchez por apoio sobre acordo com UE

Líderes de Brasil e Espanha também conversaram sobre Venezuela
Internacional Há 4 horas

Venezuela anuncia processo para retomar relações diplomáticas com EUA

Comunicado foi divulgado nesta sexta (9) pelo chanceler Yván Gil
Internacional Há 5 horas

Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador

Ataque massivo russo com míssil hipersônico fragiliza Ucrânia
Internacional Há 7 horas

Petro diz que temeu ser capturado pelos EUA assim como Maduro

Após conversa com Trump presidente disse que pode ter amenizado tensão
Internacional Há 7 horas

União Europeia aprova assinatura de acordo comercial com Mercosul

Presidente da Comissão Europeia fez o anúncio em suas redes sociais

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 18° Máx. 34°
24° Sensação
1.19 km/h Vento
84% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Educação Há 45 minutos

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro
Internacional Há 59 minutos

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade
Incidente Há 2 horas

Ijuí: Porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.
Tenente Portela Há 2 horas

Tenente Portela: Administração Municipal vistoria obras do ginásio em Perpétuo Socorro
CNH Há 2 horas

Governo começa a renovar CNH para ‘bons condutores’ de forma automática e gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,930,95 +0,13%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias