Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cegonha integra Mastercard e projeta avanço bilionário

Com a integração da nossa plataforma ao cartão Mastercard, passamos a operar com a maior rede de postos do país e projetamos administrar mais de R$...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/01/2026 às 16h43
Cegonha integra Mastercard e projeta avanço bilionário
Manuel Luz

O Grupo Cegonha Soluções anunciou um dos movimentos mais importantes de sua trajetória: o lançamento de sua nova plataforma de gestão de combustível integrada a meio de pagamento, desenvolvida em parceria com a Mastercard. A novidade faz com que a companhia passe a atuar na maior rede de aceitação de postos do Brasil, ultrapassando a marca de 50 mil pontos de abastecimento.

A expansão chega em um momento de mudança no setor. O mercado de gestão de frotas vive uma pressão crescente por eficiência, digitalização e redução de custos operacionais. O combustível, responsável por uma das maiores despesas das empresas, exige controle rigoroso, decisões rápidas e ferramentas que permitam visão completa do consumo. É exatamente nesse cenário que a Cegonha Soluções acelera seus investimentos.

A nova plataforma foi desenvolvida para resolver um dos problemas mais antigos e críticos do segmento: a limitação de postos. Com o cartão Mastercard, gestores passam a ter liberdade total para abastecer em qualquer posto do país, sem ágio e sem restrições de rede, um obstáculo que por décadas limitou o crescimento e a competitividade de inúmeras frotas brasileiras.

Além da aceitação ampliada, o sistema utiliza Inteligência Artificial e Business Intelligence (BI) para gerar análises em tempo real, identificar desperdícios, sugerir otimizações e permitir que decisões estratégicas sejam tomadas com mais segurança. Relatórios avançados, filtros específicos e indicadores críticos tornam o controle mais simples, direto e eficiente.

A iniciativa se soma a um ecossistema em expansão. Atualmente, o grupo já oferece serviços de gestão de manutenção, gestão de multas e ferramentas de monitoramento avançado. A partir do primeiro trimestre de 2026, a empresa dará mais um passo, adicionando tag de pedágio válida em todo o país, telemetria, rastreamento e pagamento de IPVA diretamente pela plataforma. A proposta é entregar uma solução completa, que centralize toda a operação da frota em um único ambiente.

Com escritórios na Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul, o Grupo Cegonha Soluções vive uma fase acelerada de crescimento e planeja administrar mais de R$ 3 bilhões em transações nos próximos dois anos.

Segundo o CEO Manuel Luz, a expansão reforça o compromisso da empresa com simplicidade e eficiência. "A Cegonha nasceu para resolver problemas reais. Nosso foco é tecnologia que funciona, com atendimento humano e resultados concretos", afirma.

Para Tiago Lima, Diretor Comercial do grupo, a solução representa um avanço decisivo. "Com nossa solução de gestão de abastecimento integrada ao cartão Mastercard, estamos eliminando a limitação de postos que sempre travou e limitou o gerenciamento e crescimento das frotas brasileiras. Agora, o gestor tem liberdade total para abastecer em qualquer lugar do país, com controle absoluto e sem custos ocultos. É uma mudança de paradigma para todo o mercado", destaca.

Com tecnologia proprietária, portfólio de serviços e equipe técnica, o Grupo Cegonha Soluções amplia sua atuação no setor de gestão de frotas no Brasil. A expansão nacional e a integração de diferentes soluções em uma única plataforma refletem a estratégia operacional adotada pela empresa para os próximos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Evelyn Silva/Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Eldo Gomes fala da Casa de Vidro do BBB 26 em Brasília

O Big Brother Brasil inicia mais uma temporada trazendo a tradicional dinâmica da Casa de Vidro, que desta vez terá como palco a cidade de Brasília...

 Imagem: Pixabay
Tecnologia Há 5 horas

Empresas enfrentam maior rigor técnico para acessar crédito

Instituições financeiras ampliam exigências de governança, consistência financeira e planejamento para aprovação de financiamentos de longo prazo n...

 Ecoolmove
Tecnologia Há 1 dia

Carrinhos elétricos agilizam logística em condomínios

Armando Beça, sócio-fundador da Ecoolmove, explica que os carrinhos elétricos podem cumprir diferentes funções em condomínios residenciais, desde e...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 dia

IA impulsiona descarbonização da indústria de base

Tecnologia se torna peça-chave para reduzir emissões e aumentar a competitividade da indústria brasileira diante da transição energética

 Fotógrafo Wallace Nogueira
Tecnologia Há 1 dia

Fintechs e marketplaces transformam mercado de crédito

Digitalização está ampliando a presença do crédito em serviços integrados dentro de marketplaces, plataformas e super apps, afirma Sérgio Sadok, CO...

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
37° Sensação
4 km/h Vento
46% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Constância nos cuidados é fator associado à saúde dos cabelos
Senado Federal Há 11 minutos

Projeto estabelece objetivos para as ações do Dia Nacional da Diálise
Economia Há 11 minutos

Fazenda comemora IPCA de 4,26% e projeta menor inflação do Plano Real
Internacional Há 11 minutos

Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador
Tecnologia Há 46 minutos

Cegonha integra Mastercard e projeta avanço bilionário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,44%
Euro
R$ 6,24 -0,55%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,405,65 -0,73%
Ibovespa
163,650,60 pts 0.44%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias