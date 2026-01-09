Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Eldo Gomes fala da Casa de Vidro do BBB 26 em Brasília

O Big Brother Brasil inicia mais uma temporada trazendo a tradicional dinâmica da Casa de Vidro, que desta vez terá como palco a cidade de Brasília...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/01/2026 às 15h28
Eldo Gomes fala da Casa de Vidro do BBB 26 em Brasília
Foto: Evelyn Silva/Divulgação

A Casa de Vidro do BBB 26 será no Shopping Conjunto Nacional, onde o público poderá acompanhar de perto os primeiros movimentos dos participantes e sentir o clima de expectativa que antecede o confinamento oficial. A presença de curiosos e fãs devem movimentar o local, que já conta com parceria com o criador de conteúdo especializado em BBB, Eldo Gomes.

O youtuber brasiliense Eldo Gomes (@EldoGomes) já começou a compartilhar informações e comentários sobre essa fase inicial. Com mais de sete anos de experiência produzindo conteúdo sobre reality shows, ele se consolidou como uma voz ativa na cobertura do BBB. Seu quadro #PapoComEldoReality funciona como uma vitrine de novidades, reunindo detalhes e spoilers que despertam a curiosidade dos seguidores. A cada edição, Eldo traz análises sobre estratégias, perfis de participantes e possíveis desdobramentos dentro da casa.

A Casa de Vidro é um dos momentos mais aguardados do programa, pois permite ao público observar os candidatos em exposição antes de entrarem oficialmente no confinamento. Essa etapa funciona como um teste de popularidade e comportamento, já que os participantes ficam em contato direto com os visitantes do shopping. A interação gera debates e alimenta teorias sobre quem pode se destacar no jogo.

O conteúdo sobre reality shows, viagens, tecnologia e vlogs, pode ser visto no canal do criador de conteúdo do YouTube e outras mídias. Além disso, Eldo Gomes leva opiniões e comentários direto do YouTube.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
