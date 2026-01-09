Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Empresas enfrentam maior rigor técnico para acessar crédito

Instituições financeiras ampliam exigências de governança, consistência financeira e planejamento para aprovação de financiamentos de longo prazo n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/01/2026 às 12h53
Imagem: Pixabay

A contratação de crédito de longo prazo no Brasil envolve um conjunto de etapas e verificações que vão além da análise do investimento a ser financiado. Guias e normativos operacionais de instituições financeiras indicam a adoção de critérios técnicos mais amplos na avaliação das operações, incluindo aspectos financeiros, institucionais e regulatórios.

No Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, o guia oficial do banco descreve um fluxo com múltiplas fases, que pode incluir habilitação prévia da empresa, análise técnica do projeto, avaliações internas e exigência de documentação compatível com o porte e o risco da operação.

Esse desenho operacional desloca parte relevante do esforço para antes do protocolo final do financiamento. Demonstrações financeiras consistentes, organização das informações, clareza da estrutura societária e capacidade de responder a diligências passam a ter impacto direto na fluidez do processo, já que alimentam a avaliação de risco e a validação dos pressupostos econômicos do investimento.

De acordo com Felipe Albuquerque, sócio da consultoria Albuquerque Paulo & Associados e especialista em financiamento estruturado e operações de crédito de longo prazo, a análise tende a considerar a empresa de forma mais ampla. "Em operações de longo prazo, a avaliação não se limita ao projeto. A consistência das informações, a lógica financeira e a maturidade de controles influenciam o andamento da análise e a qualidade do enquadramento", afirma.

Em linhas incentivadas operadas por bancos públicos, é comum que o processo incorpore, além dos elementos econômico-financeiros, verificações de aderência a políticas e critérios institucionais aplicáveis à linha. Esse conjunto de requisitos pode ampliar o volume de informações demandadas e o número de interações ao longo da tramitação, especialmente em operações de maior porte e complexidade.

O próprio BNDES disponibiliza, em seu portal de transparência, informações sobre fontes de recursos e prestação de contas relacionadas às operações de crédito de longo prazo. Em 30 de setembro de 2025, o patrimônio líquido do banco totalizava R$ 168,5 bilhões. Para Albuquerque, o dado indica que "apesar do maior rigor técnico na análise, o volume de recursos administrados pelo banco segue elevado".

Nesse contexto, o acesso ao crédito de longo prazo passa a depender não apenas das condições financeiras da operação, mas também do nível de organização das informações, da previsibilidade dos fluxos de caixa e da capacidade de execução do investimento ao longo do tempo, em linha com os critérios e etapas descritos pelos próprios agentes financiadores.

