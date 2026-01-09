Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rússia usa míssil hipersônico contra Ucrânia em ataque massivo

Moscou diz que ação é retaliação a suposta ação contra casa de Putin

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/01/2026 às 12h22

Durante as negociações para um acordo de paz, a Rússia lançou míssil hipersônico de médio alcance Oreshnik contra a Ucrânia em um ataque massivo de drones entre a noite dessa quinta-feira (8) e a madrugada desta sexta-feira (9).

É a segunda vez que Moscou lança esse projétil contra Kiev. O míssil Oreshnik pode chegar a dez vezes a velocidade do som e, inclusive, pode transportar ogivas nucleares. O armamento é tido como uma das armas mais avançadas do país.

O Ministério da Defesa russo disse que o lançamento do projétil foi uma resposta a uma suposta tentativa de drone ucraniano de atacar uma das residências do presidente Vladimir Putin no mês passado, segundo informa a imprensa oficial russa. Kiev nega o ataque a umas das residências de Putin.

Esta foi a segunda vez que os russos usaram esse tipo de arma contra o país vizinho. O primeiro ataque com um míssil Oreshnik ocorreu no fim de 2024.

Os alvos teriam sido infraestruturas críticas na Ucrânia, segundo o governo russo, que acrescentou que foram utilizados drones de ataque, armamento terrestre e marítimo de alta precisão e longo alcance.

"Os alvos do ataque foram atingidos", disse em um comunicado, descrevendo os alvos como uma fábrica que produz drones usados no suposto ataque contra a residência de Putin, bem como infraestrutura de energia.

Míssil

Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que o seu país foi alvo do míssil Oreshnik , além de 22 mísseis de cruzeiro e outros 13 mísseis balísticos. O presidente ucraniano alega que prédios residenciais foram atingidos.

Segundo ele, foram detectados o uso de 242 drones no ataque e, até o momento, confirmou-se quatro mortes apenas na capital, Kiev, além de dezenas de feridos.

“É necessária uma reação clara do mundo. Acima de tudo, dos Estados Unidos, cujos sinais a Rússia realmente leva em consideração. A Rússia precisa receber sinais de que é sua obrigação se concentrar na diplomacia e precisa sentir as consequências cada vez que se concentra novamente em assassinatos e na destruição de infraestrutura”, disse Zelensky.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 18 horas

Sair da Convenção do Clima "é gol contra" dos EUA, diz Stiell

Governo Trump também deixou Fundo Verde para o Clima
Internacional Há 19 horas

Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela

Ataque dos EUA destruiu maior centro de medicamentos do país
Internacional Há 19 horas

Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela

Líderes manifestaram preocupação com uso da força contra país vizinho
Internacional Há 20 horas

Assembleia Nacional da Venezuela anuncia libertação de presos

Medida é gesto de busca pela paz, segundo o presidente do Parlamento
Internacional Há 22 horas

Senado dos EUA aprova resolução para barrar Trump contra Venezuela

Texto teve apoio de 5 republicanos e deve passar por mais votações

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
36° Sensação
3.59 km/h Vento
42% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Energia Há 13 minutos

Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento
Senado Federal Há 27 minutos

Punição para abuso de ações judiciais contra concorrência volta ao Senado
Articulação Política Há 36 minutos

Zucco convida Celso Rigo para ser vice na disputa pelo Piratini
Senado Federal Há 42 minutos

Brasil terá relatório bienal com dados sobre violência contra mulheres
Senado Federal Há 42 minutos

Dia do Quadrinho Nacional pode virar lei em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,46%
Euro
R$ 6,23 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,409,16 +0,45%
Ibovespa
164,220,27 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias