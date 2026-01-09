Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Derrubadas confirma repasse com reajuste ao Hospital Santo Antônio em 2026

Convênio com a Associação Hospitalar Beneficente de Tenente Portela terá aumento de 10% e garante atendimentos pelo SUS

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Derrubadas
09/01/2026 às 09h37
Derrubadas confirma repasse com reajuste ao Hospital Santo Antônio em 2026
(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

O Município de Derrubadas confirmou a manutenção do repasse de subvenção social à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, de Tenente Portela, para o exercício de 2026. O convênio terá reajuste de 10% no valor anual, reforçando o compromisso com a qualidade do atendimento prestado à população.

A definição ocorreu durante reunião realizada no Hospital Santo Antônio, com a presença do prefeito Miro Mulbeier, do vice-prefeito Cristiano Carvalho e do secretário municipal de Saúde e Saneamento, Angelo Oliveira. O encontro contou ainda com a participação da presidente da instituição, Mirna Teresinha Kinsel Braucks. O repasse será efetuado em 12 parcelas mensais ao longo do ano.

A subvenção tem como objetivo garantir atendimento médico complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando serviços essenciais como plantão clínico 24 horas, atendimentos de urgência e emergência e consultas eletivas. O convênio também mantém atendimentos em diversas especialidades, entre elas cirurgia geral, traumatologia, urologia, cardiologia, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e pediatria, além de neurologia e cirurgia torácica, voltadas a casos de maior complexidade. Todos os exames necessários durante os atendimentos de urgência e emergência estão incluídos no acordo.

O prefeito Miro Mulbeier destacou a importância da parceria para garantir assistência médica contínua e de qualidade à comunidade derrubadense, ressaltando que o investimento fortalece a rede de saúde e assegura planejamento responsável dos recursos públicos.

O secretário de Saúde e Saneamento, Angelo Oliveira, enfatizou que o reajuste no convênio permitirá qualificar ainda mais os atendimentos, ampliando a capacidade de resposta às demandas da população.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho salientou que a manutenção do repasse garante acesso a serviços especializados, principalmente em situações de urgência e emergência, assegurando que os pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde recebam atendimento adequado e resolutivo.

 

 

