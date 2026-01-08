Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula e Petro conversam por telefone sobre situação na Venezuela

Líderes manifestaram preocupação com uso da força contra país vizinho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 19h51

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma ligação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na tarde desta quinta-feira (8), informou o Palácio do Planalto. O assunto da conversa foi a situação na Venezuela, que foi alvo de uma invasão militar nos Estados Unidos, no último sábado (3), que resultou no sequestro do presidente do país, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cília Flores.

"Os dois mandatários manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano, em violação ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela. E destacaram que tais ações constituem um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança regionais e para a ordem internacional", destacou o Planalto, em nota.

Durante a ligação, Lula e Petro saudaram o anúncio feito pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre a liberação de presos nacionais e estrangeiros que estavam detidos no país.

O presidente Lula informou a Petro que, a pedido da Venezuela, determinou o envio de 40 toneladas de insumos e medicamentos, de um total de 300 toneladas já arrecadadas, para reabastecer o estoque de produtos e soluções para diálise que estavam em um centro de abastecimento atingido pelos bombardeios dos EUA no sábado.

Brasil e Colômbia compartilham as maiores fronteiras terrestres com a Venezuela, com mais de 2 mil quilômetros de extensão cada uma.

O líder colombiano conversou ontem (7) com o presidente dos EUA, Donald Trump , após ameaças e acusações sem provas que o norte-americano fez a Petro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 52 minutos

Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela

Ataque dos EUA destruiu maior centro de medicamentos do país
Internacional Há 2 horas

Assembleia Nacional da Venezuela anuncia libertação de presos

Medida é gesto de busca pela paz, segundo o presidente do Parlamento
Internacional Há 4 horas

Senado dos EUA aprova resolução para barrar Trump contra Venezuela

Texto teve apoio de 5 republicanos e deve passar por mais votações
Internacional Há 4 horas

Macron diz que vai votar contra acordo entre União Europeia e Mercosul

Francês diz que livre comércio com América do Sul é prejudicial
Internacional Há 4 horas

Mãe e poetisa: quem era a mulher morta pela polícia nos EUA

Renee Nicole Good tinha 37 anos e três filhos

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
22° Sensação
1.56 km/h Vento
93% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 7 minutos

Vitória e Mixto disputarão Brasileirão Feminino após 2 desistências
Justiça Há 7 minutos

Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar câncer raro
Saúde Há 52 minutos

Casos de Síndrome Respiratória Grave estão em queda, diz InfoGripe
Internacional Há 52 minutos

Brasil anuncia doação de 100 toneladas de medicamentos à Venezuela
Economia Há 52 minutos

Governo estuda isenção de tributos para Copa Feminina de 2027

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,12%
Euro
R$ 6,29 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,183,48 +0,01%
Ibovespa
162,936,48 pts 0.59%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias