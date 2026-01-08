Quinta, 08 de Janeiro de 2026
Carrinhos elétricos agilizam logística em condomínios

Armando Beça, sócio-fundador da Ecoolmove, explica que os carrinhos elétricos podem cumprir diferentes funções em condomínios residenciais, desde e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
08/01/2026 às 14h07
Ecoolmove

Em dezembro, mê s marcado por férias escolares, festas de fim de ano e compras de Natal, condomínios residenciais têm um aumento na circulação de pessoas e de entregas. Com isso, vem a necessidade de estabelecer uma logística interna eficiente, capaz de integrar segurança, manutenção e atendimento aos moradores sem sobrecarregar equipes.

Entre as soluções possíveis de serem adotadas por condomínios, está a adoção de carrinhos elétricos. Esses veículos podem cumprir funções como deslocamento em áreas extensas, realização de rondas de segurança mais dinâmicas e silenciosas e transporte de encomendas e materiais.

"Com a intensificação do fluxo de pessoas e o aumento das entregas em dezembro, os carrinhos elétricos ganham espaço como ferramenta estratégica de organização logística. Nos condomínios que utilizam os modelos de bigcarts, a operação interna pode se tornar mais ágil e eficiente. Além disso, oferecem suporte direto às rotinas de manutenção e limpeza, permitindo que técnicos e colaboradores cheguem rapidamente aos pontos de atendimento", explica Armando Beça, sócio-fundador da Ecoolmove, empresa especializada em carrinhos elétricos, semelhantes aos usados em campos de golfe.

Ele afirma que os veículos da Ecoolmove possuem baterias de longa autonomia, desenvolvidas para suportar jornadas prolongadas sem interrupções, algo necessário em meses de grande movimento. O design compacto, somado ao raio de giro reduzido, permite trafegar por corredores estreitos e garagens, evitando bloqueios.

Quando utilizados de forma planejada, os bigcarts ajudam a preservar as áreas comuns ao reduzir a passagem de volumes pesados e minimizar a circulação de colaboradores transportando itens manualmente. Esse cuidado pode evitar desgaste de pisos, reduzir impactos repetitivos e diminuir a incidência de pequenas avarias que costumam ser frequentes em períodos de alta movimentação.

"Os veículos permitem organizar fluxos fixos, rotas estruturadas e uma distribuição interna mais controlada, com objetivo de proteger espaços de convivência e garantir acessibilidade mesmo no pico de circulação. Com deslocamentos mais rápidos e organizados, as equipes deixam de atuar de forma reativa e podem focar na manutenção preventiva, mantendo o condomínio bem conservado e reduzindo retrabalho", detalha Beça.

Outro ponto, lembra o executivo, é o bem-estar da própria equipe do condomínio. Com os veículos, eles não precisam carregar encomendas ou instrumentos de trabalho pesados, o que diminui os riscos de lesões ocupacionais e desgastes físicos. A alocação de mão de obra pode torna-se mais estratégica: porteiros permanecem em seus postos, enquanto colaboradores responsáveis pela circulação interna conseguem executar rotinas sem interrupçães constantes.

"Essa previsibilidade operacional tem potencial de fortalecer a rotina condominial e garantir que a infraestrutura mantenha sua funcionalidade ao longo dos anos. O foco na melhoria da agilidade das entregas, na preservação das áreas comuns e na produtividade das equipes pode reforçar a sensação de eficiência e contribuir para um ambiente satisfatório", comenta o sócio-fundador da Ecoolmove.

Mas como escolher o modelo certo de carrinho elétrico para o condomínio? De acordo com Beça, é necessário iniciar o planejamento da alta temporada com antecedência, começando por um diagnóstico das demandas internas. Isto é, ter como volume de entregas, distâncias percorridas diariamente, gargalos de circulação e rotinas de manutenção que tendem a ser pressionadas no fim do ano.

"Com essas informações, torna-se possível selecionar modelos de carrinhos compatíveis com a realidade operacional de cada condomínio, dimensionando a frota de forma inteligente para atender ao aumento previsto no fluxo de pessoas e encomendas. Destaco ainda a importância da manutenção preventiva antes do pico de dezembro, garantindo que todos os veículos estejam em pleno funcionamento no momento que são mais necessários", finaliza Beça.

Para saber mais, basta acessar o site da Ecoolmove: https://ecoolmove.com.br/

