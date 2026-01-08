HEMOSC reforça pedido à população para iniciar 2026 com a doação de sangue

Fotos: Arquivo SECOM/GOVSC

O ano de 2026 começa com um convite importante do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC). Mesmo durante o período de férias, a necessidade por sangue nos hospitais e clínicas do estado permanece e pode até aumentar. Diante desse cenário, a instituição chama a população catarinense a iniciar o ano com um gesto simples, solidário e capaz de salvar vidas: a doação de sangue.

Historicamente, os meses de verão são marcados por queda no número de doações, enquanto a demanda por transfusões se mantém constante ou apresenta crescimento. Entre janeiro e dezembro de 2025, houve um aumento de 5% em relação a 2024. No mesmo período, a demanda por transfusões cresceu 30%, reforçando a importância da participação contínua da população.

Em 2025, o HEMOSC ampliou sua atuação em todo o estado, com a realização de 120 coletas externas, mais que o dobro do registrado em 2024.

Segundo a diretora-geral do HEMOSC, Patrícia Carsten, a doação de sangue é um ato simples, seguro e indispensável para a assistência à saúde. “O sangue não tem substituto; sua única fonte é a doação de uma pessoa saudável para quem precisa de transfusão. A doação de sangue é um ato seguro que salva vidas e possibilita que pessoas que necessitam de transfusão possam viver. A sugestão do HEMOSC é que cada um inclua, entre suas metas de Ano Novo, a doação de sangue e, caso não possa realizá-la, ao menos incentive outras pessoas”, destaca.

O HEMOSC conta com sete hemocentros no estado. Estão localizados em Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Joaçaba, Lages, Blumenau e Joinville, além de duas Unidades de Coleta, situadas em Tubarão e Jaraguá do Sul. A instituição é responsável por 98% do sangue coletado e distribuído em Santa Catarina. É um órgão da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrado pela Organização Social FAHECE.

As doações de sangue ocorrem mediante agendamento, que pode ser realizado pelo site www.hemosc.org.br . Lá também estão disponíveis informações sobre os requisitos para doação, horários de atendimento e endereços das unidades.

