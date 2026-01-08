Minneapolis protesta após morte de cidadã dos EUA pela polícia do ICE

Moradores da cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos, saíram às ruas, nesta quinta-feira (8), em protesto pela morte da cidadã estadunidense Renee Nicole Good por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Na quarta-feira (7), Renee foi alvejada por policiais do serviço de imigração dentro de seu carro.

As informações são do Minnesota Star Tribune . De acordo com o jornal The New York Times , outros locais do país também realizaram protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos.

Segundo Tricia o agente do ICE “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os demais agentes que estavam na ação.

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris classificou o episódio como “chocante”, em postagem nas redes sociais, e criticou o argumento defendido pela Casa Branca.

“Muitos de nós vimos o vídeo horrível e doloroso, que deixa claro que a explicação do governo Trump sobre esse tiroteio é pura manipulação. Uma investigação completa e justa em nível estadual é absolutamente necessária”, escreveu Kamala.

Moradores que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo.

Vídeos postados em redes sociais mostram o crime de vários ângulos. Os agentes se aproximam pela lateral do veículo e tentaram abrir a porta da motorista. Ela então acelera e tenta sair com o carro, quando outro agente dispara tiros à queima-roupa.



Operação

Na terça-feira (6), o Departamento de Segurança Nacional deu início a uma grande ofensiva migratória na região, enviando cerca de 2 mil agentes e oficiais para a operação.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma e disse que a “imprudência do governo Trump custou a vida de alguém”.

Já o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, lamentou a morte da mulher de 37 anos. “À família: sinto muito!”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes.

“Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade”, afirmou. “Exigimos que o ICE deixe a cidade e o estado imediatamente. Estamos ao lado das comunidades de imigrantes e refugiados.”

Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o agente agiu em legítima defesa. Segundo ele, imagens do episódio indicam que a motorista tentou atropelar o agente de forma “violenta” e “deliberada”.





