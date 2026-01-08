Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após ameaças e acusações, Trump conversa com presidente colombiano

Gustavo Petro e Donald Trump devem se encontrar em breve

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 09h57

Os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e dos Estados Unidos (EUA),Donald Trump, conversaram por telefone na noite dessa quarta-feira (8). Foi a primeira vez que os dois tiveram algum contato após as ameaças e acusações que o mandatário norte-americano tem feito ao líder colombiano.

Petro divulgou uma foto em suas redes sociais enquanto estava ao telefone com Trump e também comentou o que foi conversado entre eles. “Entre outras coisas, falamos de nossas visões divergentes sobre a relação dos EUA com a América Latina” .

Petro disse também que explicou ao presidente norte-americano o potencial que a América Latina tem de produzir energia limpa, que poderia ser usada pelos EUA.

“Explorar a América Latina em busca de petróleo só levaria à destruição do direito internacional e, portanto, à barbárie e a uma terceira guerra mundial”, acrescentou.

Para ele, o potencial de energia limpa da América Latina pode ser concretizado com um investimento de US$ 500 bilhões, atualmente detido pelos Estados Unidos. "Essa é a minha proposta. Fundamentada na paz, na vida e na democracia global”.

Após o telefonema, Petro foi a uma manifestação popular que ele mesmo havia convocado para reforçar a posição do país em relação às ameaças norte-americanas.

No palanque, ele afirmou que havia conversado com Trump instantes atrás e leu o que declarou o presidente americano. Trump disse que foi uma “grande honra falar com Petro” e que havia telefonado para conversar sobre a situação das drogas e também sobre outros desentendimentos entre eles.

O colombiano contou que agradeceu a oportunidade, afirmou que espera um encontro em breve entre eles e que já estão ocorrendo as negociações para que isso aconteça.

Ameaças

Após a operação militar que sequestrou Nicolás Maduro na Venezuela, Donald Trump fez ameaças a Gustavo Petro e à Colômbia. No domingo (4), o norte-americano afirmou que “a Colômbia está muito doente e que é governada por um homem doente, que produz cocaína para vender aos Estados Unidos, mas não vai continuar fazendo isso por muito tempo”. Em conversa com a imprensa americana, Trump declarou ainda que uma invasão à Colômbia parecia ser uma boa ideia.

Petro, por sua vez, declarou que “Trump tem um cérebro senil” e que ele vê “os verdadeiros libertários como narcoterroristas por não entregar a ele carvão ou petróleo” .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 15 horas

Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA

Vídeo mostra agente atirando à queima-roupa
Internacional Há 16 horas

Marco Rubio diz que EUA têm plano de três fases para a Venezuela

Estratégia consiste em estabilização, recuperação e transição
Internacional Há 17 horas

Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela

Instituto de Matemática foi destruído por bomba de precisão
Internacional Há 19 horas

Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan

'Rússia e China não têm medo da Otan sem os EUA', disse.
Internacional Há 21 horas

Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa

Aeroporto de Amsterdã tem sexto dia de interrupções

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
0.62 km/h Vento
75% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Gestão Regional Há 44 minutos

AMUCELEIRO realiza transmissão de presidência na Região Celeiro
Violência Doméstica Há 60 minutos

Homem é preso por ameaça e agressão no Centro de Itapiranga
Saúde Há 1 hora

Guia orienta sobre mudança no rastreamento do câncer de colo do útero
Geral Há 2 horas

Sistema Guandu apresenta redução na capacidade de abastecimento
Política Há 2 horas

Cronologia da tentativa de golpe: atentados, bloqueios e acampamentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,05%
Euro
R$ 6,29 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,848,60 -1,34%
Ibovespa
161,975,23 pts -1.03%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias