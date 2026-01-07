Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país

São Paulo concentra 30 das 100 melhores unidades de saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 19h42
Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Levantamento nacional inédito mostra os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. Embora ainda haja maior número no estado de São Paulo, onde estão concentrados 30 dos 100 melhores, 19 deles aparecem no levantamento com distribuição semelhante.

O estudo foi feito pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O levantamento é uma fase classificatória do Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, iniciativa conjunta das cinco entidades. A premiação vai ocorrer em maio deste ano.

Para o médico sanitarista Renilson Rehem, ex-presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross) e coordenador do trabalho, destacar os hospitais e falar de melhores hospitais públicos é uma forma de apoiar o sistema público e, com isso, contribuir com o desenvolvimento do SUS.

"O mais importante não é tanto o ranking, mas o destaque dos melhores hospitais. Ao fazer isso, estamos dando uma pauta positiva para os hospitais públicos que normalmente vivem mais com pautas negativas, considerando as dificuldades que enfrentam", disse à Agência Brasil.

A pesquisa avaliou acreditação hospitalar- processo voluntário de avaliação e certificação dos serviços de saúde - taxas de ocupação e de mortalidade, disponibilidade de leitos de terapia intensiva e tempo médio de permanência dos pacientes internados como critérios principais.

Depois de São Paulo, com 30% dos melhores hospitais públicos brasileiros, Goiás se destaca com 10% do total. Na sequência vêm Pará (7%), Santa Catarina (7%), Pernambuco (6%), Rio de Janeiro (6%), Paraná (5%), Amazonas (3%), Bahia (3%), Distrito Federal (3%), Maranhão (3%), Minas Gerais (3%), Ceará (2%), Distrito Federal (2%), Espírito Santo (2%), Mato Grosso do Sul (2%), Rio Grande do Sul (2%), Tocantins (2%), Piauí (1%), Rio Grande do Norte e Sergipe (1%).

Disparidade

A disparidade em relação a São Paulo ocorre, segundo os realizadores, porque o estado tem mais hospitais públicos que atendem integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja em termos proporcionais ou em números absolutos. No estado, 17 das 30 instituições destacadas são estaduais, sendo as demais municipais.

A lista das unidades indicadas considerou serviços hospitalares dos governos federal, estadual ou municipal, com assistência 100% pelo SUS, portanto sem nenhum tipo de atendimento por operadora de saúde, ou que se enquadrasse ou como hospitais gerais, tanto adultos quanto pediátricos, ou como hospitais especializados nas áreas de ortopedia, oncologia, cardiologia e maternidade.

Entre agosto de 2024 e julho de 2025, todos os hospitais públicos tinham mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos no estudo .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

Anvisa libera novo medicamento para fase inicial do Alzheimer

Remédio é produzido com o anticorpo lecanemabe

 Imagem de armmypicca no Freepik
Saúde Há 7 horas

Tratamento clínico amplia alternativas contra a obesidade

Com terapias individualizadas, o tratamento para emagrecimento amplia as possibilidades no cuidado da obesidade. Para a Dra. Júlia Iaroseski, médic...
Saúde Há 7 horas

Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS

Será a primeira unidade da rede de assistência de saúde digital do SUS

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Consumo de produto que tenha a toxina pode causar vômito ou diarreia

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Anvisa manda recolher panetones com fungo

Medida atinge quatro lotes do produto

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
23° Sensação
1.64 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 55 minutos

Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10
Geral Há 1 hora

Temporais provocam alagamentos e deixam cidade de São Paulo em alerta
Geral Há 1 hora

DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
Geral Há 2 horas

Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
Saúde Há 2 horas

Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,05%
Euro
R$ 6,29 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,770,95 -0,01%
Ibovespa
161,975,23 pts -1.03%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias