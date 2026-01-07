Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atendimento humano deve ganhar ainda mais relevância em 2026

Embora tecnologias como IA e automação cresçam no atendimento ao cliente, uma pesquisa mostra que a maioria dos consumidores ainda prefere falar co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/01/2026 às 17h48
Atendimento humano deve ganhar ainda mais relevância em 2026
Freepik

O debate sobre o papel da tecnologia no atendimento ao cliente tem ganhado destaque à medida que ferramentas de inteligência artificial e automação são adotadas por empresas em múltiplos setores. Essas tecnologias têm demonstrado eficiências operacionais, como respostas rápidas e disponibilidade contínua, mas quando se trata de preferência dos consumidores, os dados mais recentes mostram um cenário em que o fator humano ainda é determinante.

De acordo com uma pesquisa publicada pelo portal CloudAnalysts, 81% dos consumidores preferem aguardar para falar com um representante humano de atendimento, mesmo que isso envolva maior tempo de espera, em vez de interagir imediatamente com um assistente de IA. Esse resultado reflete a percepção de que, em situações que exigem compreensão, personalização ou empatia, o contato com uma pessoa real ainda é visto como superior.

Para o CEO da Native, Sandro Wegner, essa preferência não significa que as empresas devem rejeitar a tecnologia, mas sim que o "equilíbrio entre automação e atendimento humano será cada vez mais crítico nos próximos anos".

"O atendimento humano continua essencial nos casos em que a tecnologia não consegue interpretar contexto ou emoção, sobretudo em interações complexas ou sensíveis", afirma Wegner, complementando:

"Nesse contexto, ferramentas de comunicação como, por exemplo, PABX virtual tem um papel de suporte importante para estruturar e facilitar a conexão entre clientes e atendentes humanos, pois permitem que as empresas organizem fluxos de chamadas, mantenham históricos de interação e distribuam demandas de forma eficiente, oferecendo aos agentes informações cruciais no momento certo".

Além disso, entende Wegner, a gestão do atendimento assume papel estratégico ao garantir que processos, prioridades e roteiros estejam bem definidos para que a experiência humana seja eficaz e não apenas uma formalidade.

"A coordenação entre tecnologia e pessoas permite que os agentes se concentrem nas situações que mais exigem julgamento, empatia e conhecimento contextual, enquanto automações cuidam de tarefas repetitivas ou de baixa complexidade", afirma Wegner para, na sequência, emenda:

"Para 2026 se vê um cenário híbrido em que empresas combinam inteligência artificial para triagem inicial e agilidade com o atendimento humano quando necessário, sem que um substitua o outro. A exigência por experiências mais personalizadas e satisfatórias deve levar as organizações a investirem tanto em capacitação de equipes quanto em infraestrutura tecnológica que permita esse equilíbrio", finaliza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 3 horas

Captação de Recursos de Série B da Empresa GenAI Articul8 AI Liderada pela Adara Ventures Ultrapassa uma Apreciação de US$500 Milhões em Menos de Dois Anos

Forte Demanda dos Investidores Impulsiona o Fechamento da Tranche Estratégica Final do Primeiro Trimestre de 2026.

 Imagem de natanaelginting no Freepik
Tecnologia Há 7 horas

Plataforma InteligênciaBot aposta na automação via WhatsApp

Ferramenta reúne serviços integrados e reflete avanço da automação no Brasil, em meio à consolidação do aplicativo como canal de vendas

 Imagem de shurkin_son no Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Nootrópicos podem ajudar na produtividade e bem-estar

Procura de profissionais por suplementos para foco, clareza e redução da fadiga impulsiona mercado global, projetado para superar US$ 40 bilhões at...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 8 horas

Novas tecnologias ampliam uso profissional de drones

Avanços em inteligência artificial e pulverização agrícola consolidam os drones como ferramentas estratégicas em setores produtivos e redefinem pad...
Tecnologia Há 8 horas

GDU Lança UAV-P300, o Primeiro Drone do Mundo com Recursos de Penetração de Névoa Óptica e Eletrônica Dirigidos por IA

O UAV-P300 é uma plataforma de drone empresarial alimentada por IA criada para imagens claras em névoa, operações diurnas e noturnas confiáveis, e ...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
23° Sensação
1.64 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10
Geral Há 1 hora

Temporais provocam alagamentos e deixam cidade de São Paulo em alerta
Geral Há 1 hora

DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
Geral Há 2 horas

Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
Saúde Há 2 horas

Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,05%
Euro
R$ 6,29 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,047,39 +0,05%
Ibovespa
161,975,23 pts -1.03%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias