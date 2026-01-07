Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela

Instituto de Matemática foi destruído por bomba de precisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 17h03

Os bombardeios dos Estados Unidos (EUA) contra a Venezuela destruíram o prédio do Centro de Matemática do Instituto Venezuelano de Investigações Científicas (IVIC), no estado de Miranda, vizinho à capital Caracas.

Ligado à Universidade Nacional das Ciências do país, o prédio de Matemática do IVIC foi totalmente destruído, e os centros de Física, Química, Ecologia e Tecnologia Nuclear foram parcialmente danificados , segundo o instituto nesta quarta-feira (7). Não houve feridos nesse ataque.

“O conhecimento, a ciência e a tecnologia não podem ser usados como armas de guerra para destruir nações. Atacar civis, promover guerras e visar instalações civis e militares e centros de pesquisa científica, perturbando a paz de um povo, nada mais são do que atos de terrorismo e crimes contra a humanidade”, afirmou o vice-ministro de Aplicação do Conhecimento Científico e diretor do IVIC, Alberto Quintero.

Um vídeo com imagens dos prédios destruídos foi divulgado. A investigação do instituto apontou que as instalações foram atingidas por uma bomba AGM 154 C-1, projétil guiado de alta precisão com mais de 4 metros de largura.

“O registro dos fragmentos [do projétil] encontrados pela investigação iniciada neste instituto demonstra que o míssil que atingiu nosso centro de pesquisa é do tipo AGM 154 C-1”, diz o comunicado.

O Instituto de Investigações Científicas informou que vai reconstruir as instalações. “Essas áreas abrigavam servidores e equipamentos essenciais para nossas redes de computadores, que foram completamente devastadas. Não há qualquer justificativa para atacar um santuário da ciência, um lugar que forneceu respostas históricas para o país e para o mundo”, completa a nota do instituto.

Agressão militar

Os Estados Unidos bombardearam quatro cidades da Venezuela no último sábado (3), sequestrando o presidente Nicolás Maduro, a quem acusam de narcotráfico.

Até o momento, foram confirmadas 58 mortes durante a invasão dos EUA à Venezuela. A ação foi criticada pela ONU e diversos países, que apontam para violação do direito internacional e precedente perigoso para América Latina e o mundo.

Maduro nega as acusações de narcotráfico e afirma que a ação visa assumir o controle das riquezas naturais do país, em especial, o petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta.

Com a saída de Maduro, Trump tem ameaçado a presidente interina Delcy Rodríguez para que dê acesso total aos EUA no país e promete “governar” a Venezuela até uma transição política. Delcy afirma que a Venezuela seguirá independente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
