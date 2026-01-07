Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Novas tecnologias ampliam uso profissional de drones

Avanços em inteligência artificial e pulverização agrícola consolidam os drones como ferramentas estratégicas em setores produtivos e redefinem pad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/01/2026 às 14h03
Novas tecnologias ampliam uso profissional de drones
Imagem de Freepik

O mercado de drones vive uma fase de expansão acelerada, marcada por inovações que têm transformado o uso desses equipamentos em diferentes setores da economia. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que o Brasil já possui mais de 134 mil aeronaves não tripuladas cadastradas, número que reflete a crescente adoção da tecnologia. Em escala global, um levantamento da consultoria Mordor Intelligence aponta que o setor movimentou US$ 41,79 bilhões em 2025, com projeção de alcançar US$ 89,70 bilhões até 2030. Entre os principais avanços, destaca-se a pulverização agrícola, que vem revolucionando práticas tradicionais no campo.

"Os pneus dos tratores chegam a destruir 6% do plantio e ainda existe um desperdício de quase 22% de produtos. Já o drone chega a custar 20 vezes menos que um pulverizador tradicional e economiza até 90% em relação aos custos convencionais", avalia.

"Com os equipamentos agrícolas desenvolvidos pela marca, cada planta é medida, o terreno é analisado e nenhuma folha sequer é esmagada", acrescenta. Ele afirma ainda que a produtividade alcançada por um ou dois operadores com drones pode superar em até dez vezes os resultados obtidos com tecnologias tradicionais. Na China, a pulverização aérea com drones já supera a convencional, tendência que, segundo o especialista, deve se repetir em escala global.

Drone Direto segue atenta às tendências

A evolução tecnológica também se reflete na capacidade dos drones de processar informações complexas em tempo real. A Drone Direto acompanha de perto esse movimento e já disponibiliza equipamentos com sistemas de inteligência artificial embarcados produzidos pela fabricante chinesa.

"A DJI desenvolveu um sistema que identifica e corrige erros em tempo real. São aparelhos com economia de baterias e gestão de dados. Na agricultura, por exemplo, conseguem traçar a forma de voo mais eficiente para cada tipo de terreno, com precisão de centímetros. Na área de vigilância, a linha Dock 2 e Dock 3 são capazes de se recarregar à distância e podem operar com o controlador em qualquer lugar do planeta", explica Eduardo Welbert.

Segundo o executivo, a integração com ecossistemas de software e inteligência artificial tem ampliado a segurança e a confiabilidade das operações. "Sabemos que os aparelhos não são baratos e os acidentes são os maiores temores dos clientes. O índice de acidente por falha sistêmica é muito próximo de zero. Além disso, a operação automatizada para realização de tarefas pode entregar o que o cliente precisa sem muitas etapas, deixando o processo quase instantâneo e autoexecutável", ressalta.

Outro fator que impulsiona o desempenho dos drones é a miniaturização de componentes e a evolução das baterias. Com maior capacidade energética e menor peso, os equipamentos conseguem voar por mais tempo e suportar o uso de processadores mais robustos.

"Com baterias mais leves ganhamos mais tempo de voo e, como a capacidade de energia está muito maior, podemos instalar componentes mais potentes", observa Eduardo Welbert.

Essas mudanças, segundo ele, também têm alterado o perfil dos clientes atendidos pela Drone Direto, fazendo com que o público de hobby, por exemplo, praticamente deixasse de ser o foco da empresa.

"Atualmente, nossos clientes são praticamente empresas e profissionais liberais. O equipamento da DJI, por ser focado em tecnologia de última geração, inevitavelmente encareceu os custos e afastou o usuário que brincava com o equipamento", conta Welbert.

Com a combinação de inteligência artificial, maior autonomia de voo e integração a sistemas de dados, os equipamentos já estabelecem novos padrões de eficiência e de precisão. "Somado a isso, estamos no mercado desde o início, há quase 15 anos, e conhecemos a necessidade do cliente, o que pode evitar frustrações", finaliza o gerente de vendas.

Para saber mais, basta acessar: http://www.dronedireto.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
