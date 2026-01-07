Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Consumo de produto que tenha a toxina pode causar vômito ou diarreia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 14h03
Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), a proibição da venda, distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.

Confira os lotes aqui .

Em nota, a Anvisa cita como motivo o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus .

“O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções”.

Ainda segundo a agência, a medida tem caráter preventivo e o fabricante já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes no Brasil e no resto do mundo , após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.

“Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global”, detalhou a Anvisa.

Orientações a pais e responsáveis

Para os consumidores que utilizam as fórmulas infantis citadas, a orientação é verificar o número do lote impresso no rótulo .

“Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados”.

“Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem”, completou a agência.

Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados após o consumo do produto de lotes indicados, a recomendação é buscar atendimento médico . “É importante informar o alimento que foi consumido, se possível, com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível”.

Mais orientações sobre o uso seguro de fórmulas infantis podem ser encontradas no site da Anvisa .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de armmypicca no Freepik
Saúde Há 3 horas

Tratamento clínico amplia alternativas contra a obesidade

Com terapias individualizadas, o tratamento para emagrecimento amplia as possibilidades no cuidado da obesidade. Para a Dra. Júlia Iaroseski, médic...
Saúde Há 3 horas

Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS

Será a primeira unidade da rede de assistência de saúde digital do SUS

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Anvisa manda recolher panetones com fungo

Medida atinge quatro lotes do produto

 © Caroline Morais/Ministério da Saúde
Saúde Há 8 horas

Uso de canetas emagrecedoras por idosos requer cuidados, diz geriatra

Redução de massa muscular pode levar a perda de capacidade funcional
Saúde Há 23 horas

Brasileiros publicam maior estudo já feito sobre sequelas do zika

Pesquisa permitiu avançar na descrição da microcefalia

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
32° Sensação
1.81 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 minutos

Lei oficializa Julho Dourado para promover saúde animal e prevenir zoonoses
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova vistoria periódica para veículos com mais de cinco anos
Internacional Há 32 minutos

Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova mudança na fiscalização de peso de caminhões de até 74 toneladas
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova definição de insurgência criminal com pena de até 40 anos de prisão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,19%
Euro
R$ 6,29 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,091,06 -2,66%
Ibovespa
162,139,52 pts -0.93%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias