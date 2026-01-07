Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa

Aeroporto de Amsterdã tem sexto dia de interrupções

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 12h28

A Europa atravessa uma onda de mau tempo, essencialmente com neve e muito vento, no momento em que a tempestade Goretti atinge, nesta quarta-feira (6), a costa atlântica do continente.

Na Holanda, a nevasca levou ao cancelamento de 800 voos programados para hoje no Aeroporto Schiphol, em Amsterdã. É o sexto dia consecutivo de interrupções em um dos aeroportos mais movimentados da Europa.

Mais de mil pessoas passaram a noite em Schiphol, que informou ter colocado camas nas instalações e oferecido um pequeno almoço aos viajantes obrigados a dormir no aeroporto.

O tráfego ferroviário também está severamente afetado. A empresa ferroviária nacional holandesa, a NS, aconselha os passageiros a adiarem suas viagens, a menos que sejam absolutamente necessárias.

As autoridades da Holanda pediram à população para trabalhar de casa (homeoffice), se possível. Por volta das 5h desta quarta-feira (horário de Brasília), as estradas do país registravam mais de 700 quilômetros de congestionamentos.

De acordo com a agência de notícias holandesa ANP, já nevou durante mais tempo este ano em De Bilt, onde são realizados estudos meteorológicos, do que nos quatro anos anteriores juntos.

Em Bruxelas, dezenas de voos foram cancelados. O descongelamento das pistas e das asas das aeronaves também está causando atrasos.

Além disso, há registro de comboios belgas parados na fronteira holandesa.

França

Um forte nevasca caiu nesta madrugada também em Paris, com os aeroportos da capital francesa cancelando centenas de voos. Os serviços de ônibus da capital francesa foram suspensos nesta quarta-feira devido à neve.

O território francês está sob aviso laranja devido às baixas temperaturas. A agência meteorológica francesa Meteo France alertou que as nevascas deverão estender-se pelo Norte do país ainda nesta quarta-feira.

As autoridades proibiram a circulação de caminhões e ônibus escolares em cerca de um terço dos departamentos administrativos, a maioria na região norte.

A autoridade de aviação civil francesa pediu às companhias aéreas que reduzissem 40% dos voos no principal aeroporto internacional de Paris, o Roissy-Charles de Gaulle, e 25% por cento dos voos no aeroporto de Orly.

Para quinta e sexta-feira prevê-se que o sul do Reino Unido seja a região mais afetada da Europa. O britânico Met Office explicou que os alertas de gelo vão permanecer na Escócia, mas serão suspensos no final desta manhã na maior parte da Inglaterra e do País de Gales.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
