Anvisa manda recolher panetones com fungo

Medida atinge quatro lotes do produto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 11h32
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nessa terça-feira (6), a proibição da comercialização, distribuição e consumo de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. O recolhimento voluntário foi comunicado pelo fabricante após detectar o aparecimento de fungos na superfície do produto.

A medida atinge os lotes Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027), Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons Formato de Língua de Gato - 700g (lote: 251027), Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027) e Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g (lote: 251027). Os lotes citados têm validade até 27 de fevereiro.

A empresa foi procurada pela Agência Brasil , mas ainda não se manifestou.

Alimentos com cogumelos

Também tiveram a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e consumo suspensos os produtos alimentícios da empresa Coguvita II Alimentos Ltda. Os produtos da marca Smush Smushnuts também serão recolhidos do mercado por determinação da Anvisa.

“Os referidos produtos foram fabricados com os cogumelos Lion´s Mane e Cordyceps , ingredientes não permitidos porque ainda não tiveram a sua segurança avaliada para uso em alimentos. A divulgação dos produtos também é feita de forma irregular, afirmando, sem comprovação científica, que o seu consumo contribui para a saúde mental, memória, foco e imunidade”, explica a Anvisa em nota.

Foram proibidos todos os lotes da Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos, da Pasta de Amendoim com Cogumelos, da Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos, da Granola, do Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos, da Granola Keto, da Cápsula de Café Mushroom Espresso, da Cápsula de Café Energy Mushroom Espresso.

