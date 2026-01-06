Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

EuTalks lança nova plataforma de aprendizado executivo

Projeto liderado por Alan Oliveira surge em meio à expansão dos formatos imersivos de educação profissional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/01/2026 às 14h12
EuTalks lança nova plataforma de aprendizado executivo
Divulgação/ EuAlan

Em um cenário corporativo marcado por sobrecarga de conteúdo, fadiga digital e queda de engajamento em podcasts tradicionais, surge uma proposta para transformar a produção de conteúdo para líderes no Brasil. A plataforma EuTalks, criada pelo estrategista Alan Oliveira, fundador da consultoria EuAlan e especialista em inovação corporativa. Trata-se de um formato de aprendizagem baseado em vídeos interativos que simulam dilemas reais de gestão.

Segundo estudo global do IMD (2024), o Brasil ocupa a 67ª posição (última) em educação gerencial. Para Oliveira, o dado é um “alerta vermelho” que exige repensar os modelos tradicionais de capacitação. “O mercado está saturado de podcasts corporativos e cursos gravados que não conseguem reter a atenção ou gerar impacto real. O EuTalks chega para virar a chave com uma experiência imersiva, objetiva e, sobretudo, prática”, diz ele.

Decisões em tempo real moldam o aprendizado

Ao contrário dos podcasts lineares ou das videoaulas passivas, cada episódio do EuTalks funciona como um simulador de gestão. O executivo acompanha uma narrativa dramatizada e, em momentos-chave, precisa tomar decisões que alteram o rumo da história. Cada escolha leva a consequências distintas, inclusive finais múltiplos.

O formato foi estruturado em três atos integrados, inspirados na retórica clássica de Aristóteles e ancorados em pesquisas de neurociência:

  • Pathos: storytelling envolvente para ativar emoção e gerar retenção de longo prazo.
  • Logos: conceitos de gestão e frameworks estratégicos incorporados organicamente ao enredo.
  • Ethos: reflexão sobre as decisões tomadas, com exemplos concretos e análises comparativas.


“É emoção para engajar, conteúdo sólido para ensinar e exemplos para consolidar. O líder aprende errando sem medo, em um ambiente seguro e dinâmico”, explica Oliveira.

Era da atenção fragmentada

O comportamento digital moldado por TikTok, Reels e Shorts transformou a forma como as pessoas consomem informação. Clipes curtos, estímulos intensos e recompensas instantâneas tornaram conteúdos longos menos atraentes. Entretanto, esse excesso também gerou fadiga digital: levantamento da Twilio (2022) aponta que 47% da Gen Z no mundo já se declara exausta.

Ao mesmo tempo, dados recentes da Socialinsider mostram queda de 28% no engajamento do Instagram entre 2023 e 2024, indicando saturação de conteúdos superficiais.

"O EuTalks se posiciona exatamente nesse 'meio do caminho': oferece profundidade com ritmo, contexto com interatividade, aprendizado com entretenimento. A tomada de decisão ao longo da narrativa aciona 'recompensas cognitivas' que mantêm o usuário engajado sem recorrer aos truques de dopamina das redes sociais, destaca Oliveira.

O criador da plataforma ainda acrescenta que "empresas em todo o mundo já migram para treinamentos baseados em simulações. No Brasil, o EuTalks desponta como um dos primeiros projetos a aplicar esse conceito às soft skills e à gestão estratégica. Trazemos uma trajetória multidisciplinar que combina neurociência, storytelling e consultoria em estratégia, pilares que sustentam o design do produto."

A plataforma foi criada pelo desenvolvedor Vinícius Garcia, um Senior Software Engineer com uma trajetória em desenvolvimento de programas de alto impacto e pensamento filosófico crítico.

Com estreia prevista para o primeiro semestre de 2026, o EuTalks será inicialmente disponibilizado para um grupo selecionado de empresas e, em seguida, aberto ao mercado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Certificação digital cresce e exige gestão mais rigorosa

ICP-Brasil bate recorde em 2025 e empresas intensificam controle e automação de certificados

 Divulgação CBYK
Tecnologia Há 7 horas

Cloud banking acelera modernização bancária em 2026

Especialistas da CBYK destacam que migração para cloud guiada pelo negócio será decisiva para segurança, escalabilidade e inovação em 2026
Tecnologia Há 23 horas

ABB e E.ON decidem atuar em eficiência energética

Empresas unem forças para oferecer projetos de economia de energia que não demandam investimento inicial

 Lucas Moreira/Divulgação
Tecnologia Há 24 horas

Cenário atual exige planejamento estratégico da comunicação

Avanço da inteligência artificial e exigência por conteúdo relevante impõem novas exigências à comunicação corporativa em 2026. Especialistas apont...

 Foto: Divulgação/Lu Correia
Tecnologia Há 1 dia

Influenciadores de Brasília criam o Giro Águas Claras

Com o intuito de gerar diálogo entre influenciadores e a cidade de Águas Claras/DF, o jornalista Eldo Gomes e seu time criaram a coluna @GiroAguasC...

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 31°
30° Sensação
2.69 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Economia Há 19 minutos

Saldo da balança comercial tem recorde em dezembro mas encolhe em 2025
Câmara Há 33 minutos

Nova lei obriga hospitais a orientar pacientes sobre benefícios do INSS
Obras Há 49 minutos

Governo Leite inicia obra de recuperação da sede do Comando de Policiamento da Capital
Tecnologia Há 1 hora

Certificação digital cresce e exige gestão mais rigorosa
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova moradia provisória para jovens desligados de instituições de acolhimento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,62%
Euro
R$ 6,28 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 527,051,49 -1,63%
Ibovespa
163,416,88 pts 0.96%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias