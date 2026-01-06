Terça, 06 de Janeiro de 2026
Cloud banking acelera modernização bancária em 2026

Especialistas da CBYK destacam que migração para cloud guiada pelo negócio será decisiva para segurança, escalabilidade e inovação em 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/01/2026 às 10h32
Divulgação CBYK

A migração para a nuvem no setor bancário deixou de ser apenas uma tendência e se tornou um divisor de águas competitivo. Em um mercado marcado pela expansão de fintechs nativas digitais e pelo aumento contínuo da demanda por eficiência operacional, os bancos que mantêm estruturas legadas enfrentam desafios adicionais de competitividade. Nesse contexto, o cloud banking deixa de ser apenas uma perspectiva futura e passa a atuar como um dos fatores que influenciam a dinâmica de relevância no setor financeiro.

As projeções globais reforçam esse movimento: o mercado mundial de soluções em cloud para o setor financeiro alcançou US$ 32,8 bilhões em 2024 e deve crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de 22,7% entre 2025 e 2034, consolidando a nuvem como infraestrutura dominante do futuro bancário, segundo a Global Market Insights Inc. A pressão por detecção de fraudes em tempo real, automação inteligente e análises avançadas de dados transforma a adoção de plataformas em nuvem em uma prioridade estratégica.

Para Alcione Giovanella, especialista em transformação digital e segurança antifraude e Partner Sectors & Security na CBYK, o maior desafio não está na tecnologia, mas na cultura organizacional: "O legado não é somente técnico - também é cultural. Migrar para a nuvem exige coragem para romper com estruturas rígidas, testar hipóteses e permitir que a tecnologia aconteça no ritmo do negócio. A migração que gera valor é aquela que nasce da estratégia, não apenas do departamento de TI."

Em 2026, a CBYK projeta que a modernização bancária avançará por ondas modulares e orientadas a valor, priorizando áreas como crédito, prevenção a fraudes, onboarding digital, experiência do cliente e modernização de dados. Cada uma dessas frentes depende de plataformas em nuvem capazes de escalar rapidamente, reduzir custos operacionais e garantir padrões mais elevados de segurança, conformidade e resiliência.

Para isso, a abordagem adotada combina a expertise em consultoria de negócio, engenharia cloud, segurança e antifraude, modernização de sistemas, dados e IA, entregues sob um modelo integrado que acelera o time to value. "Nesse modelo, governança, esteiras CI/CD, engenharia de dados, esteiras de testes inteligentes e camadas de proteção antifraude caminham juntas desde o primeiro sprint", destaca Wilian Ogata, Head de Cloud & Segurança na CBYK.

"O futuro do setor bancário pertence aos bancos que conseguem experimentar rápido, aprender rápido e escalar rápido — com governança, segurança e dados consistentes desde o dia zero", reforça Alcione.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
