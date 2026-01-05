Segunda, 05 de Janeiro de 2026
Cartão de Informação do Candidato para o concurso da Saúde SC está disponível

Foto: Victória Lopes/Ascom SESOs inscritos no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já podem acessar o Cartão de Informação do Ca...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/01/2026 às 18h43
Cartão de Informação do Candidato para o concurso da Saúde SC está disponível
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Os inscritos no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já podem acessar o Cartão de Informação do Candidato, com a confirmação do local e do horário da prova, prevista para o próximo domingo, 11 de janeiro. As avaliações serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, conforme o cargo, em Florianópolis, Joinville, Criciúma, Lages, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Joaçaba.

O documento está disponível para impressão no site do Instituto AOCP, em www.institutoaocp.org.br/concursos/671 . A verificação das informações é de responsabilidade exclusiva do candidato.

Os dados estão de acordo com o Edital de Horário e Local de Realização das Provas, publicado no dia 22 de dezembro de 2025. Clique aqui e confira.

O concurso oferece 511 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de níveis médio e superior. As oportunidades contemplam a Administração Central, as 17 Gerências Regionais de Saúde e os hospitais da rede estadual, com vagas para médicos de diversas especialidades, sanitaristas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, técnicos administrativos, entre outras áreas.

As informações atualizadas sobre o concurso público da SES/SC podem ser acompanhadas nos canais oficiais da Secretaria de Estado da Saúde e no site da banca Instituto AOCP. Todas as etapas seguem o cronograma previsto no edital.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

