ABB e E.ON decidem atuar em eficiência energética

A fabricante de equipamentos elétricos ABB e a consultoria europeia especializada em gestão energética E.ON firmaram parceria para explorar oportunidades no mercado de projetos de eficiência energética.

Pelos termos do acordo, a ABB e E.ON vão oferecer prioritariamente às indústrias de transformação projetos de eficiência energética que aliam as respectivas expertises das empresas, no caso da ABB, equipamentos e sistemas elétricos de alta eficiência e, no da E.ON, soluções financeiras e de gestão de operações.

Em comunicado, as duas empresas disseram querer atuar com projetos de eficiência energética remunerados pela economia de energia gerada, ou seja, que se pagam no tempo, de forma que seus clientes possam modernizar seu parque de máquinas para economizar energia e reduzir emissões sem a necessidade de investimento inicial.

"A parceria aborda uma barreira crítica identificada pela Agência Internacional de Energia: o financiamento, que atrasa a implementação de medidas de eficiência energética", afirmou Christoph Hiesgen, head de Desenvolvimento de Negócios da E.ON, no comunicado. "Com a oferta de soluções completas, ABB e E.ON podem remover obstáculos de investimento e tornar a eficiência energética acessível, mensurável e lucrativa", seguiu o executivo.

A parceria da ABB com a E.ON terá como foco o mercado europeu, onde a demanda por energia limpa resiliente e projetos de descarbonização estão em alta, de forma especial na indústria alimentícia, química, siderúrgica, de vidro, papel e celulose, além do setor de data centers. Modelo similar de negócio, no entanto, já é utilizado pela ABB em outras partes do mundo, inclusive no Brasil.

No país sul-americano, a fabricante de equipamentos elétricos, em parceria com a consultoria Vitalux-Ecoativa, estruturou um projeto com essas características para a Companhia Águas de Joinville (CAJ), empresa pública de saneamento responsável pelo abastecimento de cerca de 600 mil moradores da cidade de Joinville, em Santa Catarina.

O projeto contemplou a modernização de 17 motobombas de uma estação que coleta água para metade da população de Joinville, com a troca de motores antigos por modelos de padrão IE4, 20% mais eficientes do que os motores IR3 exigidos no Brasil, motores IE5 ainda mais eficientes do que os IE4, inversores de frequência e soluções digitais.

A modernização será viabilizada com a economia de energia gerada pelos novos equipamentos e sistemas, de cerca de 8.000 MWh por ano, ou R$ 4,7 milhões, nas projeções da Vitalux-Ecoativa, que ainda serão verificadas. Além disso, o projeto deve mitigar 800 toneladas de CO2 por ano do balanço de carbono da empresa pública.

"Nossa abordagem conjunta permitirá que empresas mantenham foco no ‘core-business’, enquanto cuidamos da infraestrutura de energia", disse no texto Erich Labuda, presidente da Divisão Motion Services da ABB.