Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ABB e E.ON decidem atuar em eficiência energética

Empresas unem forças para oferecer projetos de economia de energia que não demandam investimento inicial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/01/2026 às 18h14

A fabricante de equipamentos elétricos ABB e a consultoria europeia especializada em gestão energética E.ON firmaram parceria para explorar oportunidades no mercado de projetos de eficiência energética.

Pelos termos do acordo, a ABB e E.ON vão oferecer prioritariamente às indústrias de transformação projetos de eficiência energética que aliam as respectivas expertises das empresas, no caso da ABB, equipamentos e sistemas elétricos de alta eficiência e, no da E.ON, soluções financeiras e de gestão de operações.

Em comunicado, as duas empresas disseram querer atuar com projetos de eficiência energética remunerados pela economia de energia gerada, ou seja, que se pagam no tempo, de forma que seus clientes possam modernizar seu parque de máquinas para economizar energia e reduzir emissões sem a necessidade de investimento inicial.

"A parceria aborda uma barreira crítica identificada pela Agência Internacional de Energia: o financiamento, que atrasa a implementação de medidas de eficiência energética", afirmou Christoph Hiesgen, head de Desenvolvimento de Negócios da E.ON, no comunicado. "Com a oferta de soluções completas, ABB e E.ON podem remover obstáculos de investimento e tornar a eficiência energética acessível, mensurável e lucrativa", seguiu o executivo.

A parceria da ABB com a E.ON terá como foco o mercado europeu, onde a demanda por energia limpa resiliente e projetos de descarbonização estão em alta, de forma especial na indústria alimentícia, química, siderúrgica, de vidro, papel e celulose, além do setor de data centers. Modelo similar de negócio, no entanto, já é utilizado pela ABB em outras partes do mundo, inclusive no Brasil.

No país sul-americano, a fabricante de equipamentos elétricos, em parceria com a consultoria Vitalux-Ecoativa, estruturou um projeto com essas características para a Companhia Águas de Joinville (CAJ), empresa pública de saneamento responsável pelo abastecimento de cerca de 600 mil moradores da cidade de Joinville, em Santa Catarina.

O projeto contemplou a modernização de 17 motobombas de uma estação que coleta água para metade da população de Joinville, com a troca de motores antigos por modelos de padrão IE4, 20% mais eficientes do que os motores IR3 exigidos no Brasil, motores IE5 ainda mais eficientes do que os IE4, inversores de frequência e soluções digitais.

A modernização será viabilizada com a economia de energia gerada pelos novos equipamentos e sistemas, de cerca de 8.000 MWh por ano, ou R$ 4,7 milhões, nas projeções da Vitalux-Ecoativa, que ainda serão verificadas. Além disso, o projeto deve mitigar 800 toneladas de CO2 por ano do balanço de carbono da empresa pública.

"Nossa abordagem conjunta permitirá que empresas mantenham foco no ‘core-business’, enquanto cuidamos da infraestrutura de energia", disse no texto Erich Labuda, presidente da Divisão Motion Services da ABB.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Lucas Moreira/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Cenário atual exige planejamento estratégico da comunicação

Avanço da inteligência artificial e exigência por conteúdo relevante impõem novas exigências à comunicação corporativa em 2026. Especialistas apont...

 Foto: Divulgação/Lu Correia
Tecnologia Há 4 horas

Influenciadores de Brasília criam o Giro Águas Claras

Com o intuito de gerar diálogo entre influenciadores e a cidade de Águas Claras/DF, o jornalista Eldo Gomes e seu time criaram a coluna @GiroAguasC...

 FreePik
Tecnologia Há 4 horas

Dataside conquista certificação ISO 42001 inédita no Brasil

Empresa conquista selo de importância ao lado de gigantes globais como Microsoft, AWS e Google Cloud

 Gleisson Dias
Tecnologia Há 4 horas

México recebe líderes brasileiros em evento sobre futuros

Cidade do México sediará edição do Future Skills Masterclass nos dias 24 e 25 de fevereiro, reunindo líderes latino-americanos em torno de temas co...

 Dra Maria Júlia Norton
Tecnologia Há 4 horas

R24R: técnica de recuperação que facilita o pós-operatório

Protocolo R24R é aplicado em cirurgias de mama com o objetivo de favorecer a mobilidade precoce, reduzir o uso de analgésicos e contribuir para um ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
21° Sensação
2.54 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 34 minutos

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
Internacional Há 1 hora

Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Internacional Há 1 hora

Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prioridade na tramitação de ações de investigação de paternidade
Geral Há 1 hora

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,536,87 +4,43%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias