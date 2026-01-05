Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cenário atual exige planejamento estratégico da comunicação

Avanço da inteligência artificial e exigência por conteúdo relevante impõem novas exigências à comunicação corporativa em 2026. Especialistas apont...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/01/2026 às 17h57
Cenário atual exige planejamento estratégico da comunicação
Lucas Moreira/Divulgação

Com a consolidação da inteligência artificial nos fluxos de marketing e a saturação de conteúdo nas redes, 2026 será um ponto de inflexão para as empresas que ainda não estruturaram sua comunicação institucional. Aquelas que não investirem em estratégia, clareza de discurso e produção de conteúdo relevante correm o risco de perder visibilidade, autoridade e conexão com seus públicos.

O mercado já mostra essa direção. Um levantamento da SurveyMonkey revela que 51% dos profissionais de marketing utilizam inteligência artificial para apoiar tarefas como criação de conteúdo, análise de audiência e definição de pautas. Além disso, 45% usam IA para fazer brainstorming de ideias de conteúdo.

Juliana Sampaio, jornalista, estrategista de comunicação e cofundadora da Foco Consultoria Estratégica, alerta que o conteúdo deixou de ser apenas informativo ou promocional. “As organizações não podem depender apenas de posts esporádicos ou comunicação reativa. Em 2026, a comunicação institucional precisa ser planejada com estratégia, focando no discurso das lideranças. Quem não fizer isso vai perder espaço e relevância”, afirma.

A Foco, que atua com empresas e lideranças públicas em comunicação estratégica, assessoria de imprensa, gestão e prevenção de crises e rebranding institucional, defende que o primeiro passo para estruturar uma comunicação sólida é a definição de uma linha editorial clara. Essa linha deve traduzir o propósito da organização e orientar a linguagem em todos os canais de relacionamento.

O segundo passo, segundo a consultoria, é mapear os públicos prioritários. Saber com quem a empresa precisa dialogar e por quais meios esses diálogos acontecem são o que define as escolhas de conteúdo e de formato. O terceiro ponto é estabelecer processos internos: criar um calendário editorial, definir responsabilidades e organizar a produção de forma contínua e mensurável.

Para Felipe Amorim, também jornalista, especialista em inteligência artificial e cofundador da Foco, a adoção da inteligência artificial deve ser feita com critério e supervisão. “A IA agiliza, mas não substitui o pensamento estratégico. O risco de usar IA sem planejamento é publicar muito e dizer pouco. É preciso incorporar essas ferramentas com método, especialmente na criação de conteúdo institucional”, diz.

De acordo com o portal SEO.com, o mercado global de inteligência artificial aplicada ao marketing deve ultrapassar os 60 bilhões de dólares em 2025. Além da produção de conteúdo, os usos mais frequentes incluem personalização de campanhas, análise preditiva de comportamento e monitoramento de reputação.

Felipe destaca ainda a importância do acompanhamento de resultados. “Comunicação institucional exige adaptação constante. Não basta publicar. É preciso observar os dados, interpretar os sinais e revisar a rota quando necessário”, afirma.

Para a Foco Consultoria Estratégica, empresas que colocarem a comunicação institucional no centro das suas decisões em 2026 estarão mais preparadas para responder a crises, dialogar com a sociedade e sustentar narrativas consistentes em ambientes digitais e presenciais.

“A ausência de uma estratégia de comunicação integrada vai comprometer a eficiência organizacional. Em 2026, a comunicação não pode mais ser tratada como execução isolada, mas como parte do sistema de gestão, com planejamento, métricas e papel claro na tomada de decisão”, finaliza Juliana Sampaio.

Cinco passos para estruturar a comunicação institucional em 2026

  1. Definir uma linha editorial clara
    Identificar os temas que traduzem o propósito da empresa e estabelecer um tom de voz coerente para todas as plataformas.
  2. Mapear os públicos e canais prioritários
    Entender com quem a empresa precisa falar, onde essas pessoas estão e quais formatos geram mais engajamento.
  3. Estabelecer rotinas e processos de produção
    Criar um calendário editorial e um fluxo de trabalho com tarefas, responsáveis e prazos.
  4. Integrar inteligência artificial de forma estratégica
    Usar a IA para acelerar pesquisas, esboços e análise de performance, mas mantendo a supervisão humana.
  5. Monitorar resultados e adaptar com frequência
    Comunicação institucional exige acompanhamento constante. Usar indicadores reais para ajustar a estratégia da empresa.

Sobre a Foco Consultoria Estratégica

A Foco Consultoria Estratégica é uma consultoria especializada em posicionamento institucional, reputação e comunicação estratégica para marcas, lideranças e organizações que ocupam (ou precisam ocupar) lugares de influência. 

Com uma atuação baseada em análise de cenário, leitura política, inteligência de dados e escuta qualificada, a Foco atua na construção e na proteção de narrativas públicas e institucionais, alinhando discurso, imagem e estratégia para gerar credibilidade, autoridade e resultados concretos através da comunicação, tanto no ambiente on-line quanto off-line.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 3 horas

ABB e E.ON decidem atuar em eficiência energética

Empresas unem forças para oferecer projetos de economia de energia que não demandam investimento inicial

 Foto: Divulgação/Lu Correia
Tecnologia Há 3 horas

Influenciadores de Brasília criam o Giro Águas Claras

Com o intuito de gerar diálogo entre influenciadores e a cidade de Águas Claras/DF, o jornalista Eldo Gomes e seu time criaram a coluna @GiroAguasC...

 FreePik
Tecnologia Há 4 horas

Dataside conquista certificação ISO 42001 inédita no Brasil

Empresa conquista selo de importância ao lado de gigantes globais como Microsoft, AWS e Google Cloud

 Gleisson Dias
Tecnologia Há 4 horas

México recebe líderes brasileiros em evento sobre futuros

Cidade do México sediará edição do Future Skills Masterclass nos dias 24 e 25 de fevereiro, reunindo líderes latino-americanos em torno de temas co...

 Dra Maria Júlia Norton
Tecnologia Há 4 horas

R24R: técnica de recuperação que facilita o pós-operatório

Protocolo R24R é aplicado em cirurgias de mama com o objetivo de favorecer a mobilidade precoce, reduzir o uso de analgésicos e contribuir para um ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
21° Sensação
2.54 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 34 minutos

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
Internacional Há 1 hora

Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Internacional Há 1 hora

Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prioridade na tramitação de ações de investigação de paternidade
Geral Há 1 hora

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,536,87 +4,43%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias