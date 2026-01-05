Influenciadores de Brasília criam o Giro Águas Claras

Com cerca de 130 mil habitantes, Águas Claras/DF está entre as cidades do Distrito Federal com maior número de pessoas conectadas à internet. Um hub digital onde moradores estão sempre online em busca das últimas novidades e tendências que movimentam a região. Por isso, o jornalista Eldo Gomes e seu time, deram vez ao projeto Giro Águas Claras, com o intuito de falar sobre os fatos da cidade em seu blog e Instagram.

O Giro Águas Claras, sob o comando do jornalista e influenciador Eldo Gomes, com mais de 15 anos de experiência no segmento de influência e jornalismo, manterá a coluna dedicada exclusivamente a Águas Claras. A iniciativa reúne conteúdos sobre cotidiano, cultura e serviços da cidade, fortalecendo ainda mais a presença digital e o senso de comunidade local. O perfil nas redes sociais (@GiroAguasClaras) publica informações sobre gastronomia, eventos e fatos relacionados ao dia a dia da região.

Além da coluna, o jornalista utiliza o blog eldogomes.com.br para abordar pautas sobre tecnologia, turismo e Brasília. A distribuição em diferentes plataformas evidencia a capacidade do jornalismo digital de alcançar segmentos variados da comunidade. O uso de hashtags como #GiroAguasClaras facilita a indexação e amplia o alcance das publicações.

O jornalismo segmentado e a comunicação comunitária em Águas Claras mostram como influenciadores locais se tornam agentes de informação. Entre as pautas das cidades, estão os conteúdos no Instagram e as notícias da coluna Giro Águas Claras/DF, que, juntos, levarão conteúdo autoral sobre os temas em alta na cidade.